Takıntılı cani, sevgilisini öldürdü

Karaman'da yaşayan A.Y. (40), eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ın (35), Koçakdede Mahallesi'ndeki evine gelerek konuşmak istedi. Ancak ikili arasında tartışma çıkınca A.Y., yanında getirdiği tüfekle ateş ettiği Hatice Göktaş'ı boynundan vurdu. Annesinin vurulduğunu gören M.G. ve yeğenleri M.A.G. ve F.G. de A.Y.'yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Göktaş hayatını kaybederken A.Y. ise maktülün yakınları tarafından darp edildi. A.Y.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü yoğun belirtildi. Olayla ilgili öldürülen kadının oğlu ve 2 yeğeni gözaltına alındı.