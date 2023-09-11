Takla atıp otobüs durağına çarptı: 1 ölü!

Korkunç kaza, saat 07.30 sıralarında Malkara-Kaşan kara yolunun Izgar Mahallesi yakınlarında yaşandı. Keşan yönüne giden Süleyman Ulaş yönetimindeki otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atıp, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Süleyman Ulaş ile eşi Filiz Ulaş, ekipleri tarafından çıkarıldı. Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen Filiz Ulaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Süleyman Ulaş'ın durumunun ağır olduğu açıklandı.