Taksi, ağaçlara ve elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Kaza, gece saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Serdar Girencengiz'in kontrolünü yitirdiği 33 T 0014 plakalı taksi refüjdeki iki palmiye ağacına, ardından da elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Girencengiz ile yanındaki Nevzat Çılgın Özen, hurdaya dönen taksiden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.