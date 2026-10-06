Taksi şoförü ile 2 kadın yolcunun “yardım” tartışması: “Ben nakliyeci değilim”

Tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü, yolcuları kısa süre sonra araçtan indirdi. Araçtan indikten sonra da devam eden tartışmada yolculardan biri sürücüye, 'Bu insani bir şeydir' dedi. Sürücü ise 'Rica edeceksiniz o zaman. 2 tane koskoca kadınsınız, ben nakliyeci değilim, taksiciyim' şeklinde karşılık verdi. Taraflar arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!