Taksi şoförünün başına silah dayayıp gasp etti

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yanındaki kız arkadaşıyla bir taksiye binen Bilgin G. Kız arkadaşını Nilüfer İlçesi Balat Mahallesine bıraktıktan sonra aynı taksiye bindi. Trafikte ilerlerken bir otomobil sürücüsüne sinirlenen Bilgin G. Taksinin camından otomobil sürücüsüne silah çekti. Silahı gören sürücü hızla kaçmaya çalıştı. Saldırgan bu kez silahı taksi şoförüne doğrultarak kaçan aracı takip etmesini istedi. Film sahnelerini aratmayan korku dolu anlarda, taksi şoförünün başına silah dayayan saldırgan öndeki otomobili kaçırmaması için şoförü ölümle tehdit etti. Bir süre sonra aracın gözden kaybolmasıyla öfkelenen saldırgan, silahını taksi şoförüne doğrultarak "Senin yüzünden kaçtı" diye bağırdı.

TAKSİCİYİ GASP ETTİ

Kovalamacanın ardından taksiyi tenha bir yere çektiren Bilgin G, silahı şoföre doğrultarak cebindeki parayı istedi. Taksicinin üzerinden çıkan Bin TL'yi alan Bilgin G, kayıplara karıştı. Yaşadığı şokun ardından taksi şoförü, hemen 112 Acil Servis Hattı'nı arayarak durumu anlattı. Bursa Polisi saldırgan gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilgin G.'yi silahı ile birlikte kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilgin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.