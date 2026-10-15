Taksici dehşet saçtı! Arkadaşını 6 kurşunla vurdu ‘benimle alay ediyordu’ dedi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi şoförü Satılmış Murat (59), uzun süredir arkadaş olduğu Ersin Keser'i (39) evinin önünde tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Keçiören ilçesinde 12 Ekim akşamı iddiaya göre taksi şoförü Satılmış Murat (59), uzun süredir arkadaş olduğu, aynı zamanda müşterisi olan Ersin Keser (39) ile beraberindeki iki kişiyle buluştu. Birlikte vakit geçirip alkol alan 4 arkadaş, daha sonra ayrılmaya karar verdi. Satılmış Murat, kişi başı 200 lira aldığı arkadaşlarını taksisiyle evlerine bırakmaya başladı. Son olarak Ersin Keser'i evine götüren şüpheli, Keser araçtan inerek bagajdaki eşyalarını aldığı sırada tabancayla ateş açtı. Altı el ateş ettiği belirtilen Murat, olayın ardından kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Vücudunun çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden Keser, komşusu Mehmet Öner tarafından hastaneye götürüldü. Keser'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Silahlı saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk beyanında, Keser'in kendisiyle sürekli alay ettiğini, küfürlü ve aşağılayıcı ifadeler kullandığını ileri sürerek saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KOMŞUSU O ANLARI ANLATTI

Komşu Mehmet Öner, "6 el silah sesi duydum ve dışarı çıktım. Yerde bir kişinin yattığını gördüm. Kardeşim de yaralının üzerine montunu koyarak tampon yapmaya çalışıyordu. Yaralıyı kendi aracıma bindirdim ve hastaneye götürdüm. Bilincini açık tutmak ve bunu ona yapanı öğrenmek için konuşturmaya çalıştım. Sadece kendisini vuran kişinin adını söyledi. Yanağından, kaburgasından, karaciğerinden ve diz kapağından yaralıydı" dedi.