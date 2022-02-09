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Giriş Tarihi: 9.2.2022 11:13

Taksici dehşeti: Kadınları araçtan attı!

DHA
Taksici dehşeti: Kadınları araçtan attı!

İstanbul'da taksiye binen iki kadın ile şoför arasındaki tartışma çıktı. Kadınlardan biri, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Kısa mesafe yüzünden çıktığı anlaşılan tartışmada taksici küfür ederek kadınları araçtan attı...

Taksici, kadın müşteriyi yolun ortasında araçtan dışarı attı | Video


Bağcılar Mahmutbey'de dün öğlen saatlerinde iki kadın taksiye bindi. İddiaya göre kadınların verdiği adresin yakın olduğunu söyleyen taksici ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Kadın müşteri tartışma sırasında yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kayda almaya başladı. Taksiden inmek isteyen kadınları taksisinden indirmeyen şoför daha sonra kadınlara küfür etti. Kadınların bağırması üzerine taksiyi yolun ortasında durduran taksici kadınlardan birini kolundan tutarak taksiden indirdi. Taksicinin küfür etmesine tepki gösteren kadın ve arkadaşının yaşadıkları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Taksici dehşeti: Kadınları araçtan attı!
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