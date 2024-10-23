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Giriş Tarihi: 23.10.2024 21:40

Taksici şehidin babası SABAH’a konuştu: Kolumuzun biri koptu

TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 3 çocuk babası taksi şöförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, SABAH'a konuştu. Acılı Baba, " Kolumuzun biri koptu" dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Taksici şehidin babası SABAH’a konuştu: Kolumuzun biri koptu

Ankara Kahramankazan TUSAŞ'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde meydana gelen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. 14 kişi yaralandı. Şehitlerden taksi şöförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan SABAH'a konuştu.

Acılı baba Mahmut Arslan, "Bizi karakola götürdüler, telefonlarımızı aldılar haber almayalım diye sonra haber geldi. Yapacak hiç bir şey yok. Kolumuzun biri koptu. Bana akşam saatlerinde haber verdiler. Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Ben oğlumun cenazesini daha görmedim. Buradan binmişler, TAi'de katliamı gerçekleştirmişler şerefsizler. Beş çocuğum vardı iki kız üç oğlan. Bir kolumu kırdılar. Oğlumunda üç tane çocuğu vardı" dedi.

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Taksici şehidin babası SABAH’a konuştu: Kolumuzun biri koptu
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