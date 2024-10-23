Taksici şehidin babası SABAH’a konuştu: Kolumuzun biri koptu

Ankara Kahramankazan TUSAŞ'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde meydana gelen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. 14 kişi yaralandı. Şehitlerden taksi şöförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan SABAH'a konuştu.

Acılı baba Mahmut Arslan, "Bizi karakola götürdüler, telefonlarımızı aldılar haber almayalım diye sonra haber geldi. Yapacak hiç bir şey yok. Kolumuzun biri koptu. Bana akşam saatlerinde haber verdiler. Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Ben oğlumun cenazesini daha görmedim. Buradan binmişler, TAi'de katliamı gerçekleştirmişler şerefsizler. Beş çocuğum vardı iki kız üç oğlan. Bir kolumu kırdılar. Oğlumunda üç tane çocuğu vardı" dedi.