Taksicilerin kısa mesafe çelişkisi! Meslektaşına ’Ayıp etmiş’ dedi ama...

Maslak'ta, geçen Pazar akşam saatlerinde yaşanan olayda yakın mesafe yolcu almayan taksicilerin vatandaşlara tavırları cep telefonu ile görüntülendi. İstanbul'da yaşayan Yusuf Değer'in cep telefonuna kayıt yaparak Sarıyer'den Taksim'e gitmek için durdurduğu taksiciden "Taksim'e gitmiyoruz" cevabını aldı. Değer'in ikinci durdurduğu taksici ise öndeki taksinin Taksim'e gitmemek için yolcu almamasına "ayıp etmiş" derken kendisi de İstinye'den yolcu alacağını söyleyerek yoluna devam etti.

YAKIN MESAFE ALMAMASINA RAĞMEN MESLEKTAŞI İÇİN "AYIP ETMİŞ" DEDİ

Sarıyer'de taksiyi durdurduğunu ifade eden Yusuf Değer, "Bana nereye gittiğimi sordu. Bende Taksim'e gitmek istediğimi söyledim. 'Kardeşim ben Taksim'e yolcu almıyorum' dedi. 'Neden Taksim'e yolcu almıyorsun yolcu mu seçiyorsun?' dedim. Eliyle hakaret içeren git gibi bir işaret yaparak kapıyı hızlıca suratıma kapattı ve gitti" dedi.

Değer, ikinci taksinin de, önce nereye gideceğini sorduğunu ama taksiye almadığını belirterek şunları kaydetti:

Bana adrese gideceğini söyledi. Madem adrese gideceksin neden benim için durdun ve nereye gideceğimi sordun. Beyefendi gideceğim yeri beğenmiyor. Almadan çekip gidiyor. Yaklaşık 20 dakika taksi bekledim. Çok mağdur oldum. Bende araca bindikten sonra gideceğim yeri söyleyerek çare bulmaya çalıştım.