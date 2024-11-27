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Giriş Tarihi: 27.11.2024 16:28 Son Güncelleme: 27.11.2024 16:40

Taksiciye bıçakla saldıran şahıs hakkında karar verildi!

Burdur’da bir kadın taksiye binmek istediği esnada arkasından gelen erkek arkadaşı tarafından zorla indirilmeye çalışıldı. Taksicinin olaya müdahil olması sonucu şahıs taksiciye bıçakla saldırdı. Yakalanıp gözaltına alınan şahıs hakkında karar verildi. İşte detaylar…

İHA
Taksiciye bıçakla saldıran şahıs hakkında karar verildi!

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında Burdur'da meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, devamlı müşterisi olan T.A. tarafından aranarak kızı Ş.A.'nın Süzek Sokak üzerinde bulunduğunu ve onu alıp kendi evine getirmesini istediği ticari taksi sürücüsü 30 yaşındaki Mustafa M., belirtilen sokağa gitti. Burada 26 yaşındaki müşterisi Ş.A. araca bindiği esnada arkasından gelen 30 yaşındaki erkek arkadaşı M.T., aracın bagaj kapağına üç defa vurarak açık olan camından içeri uzanıp Ş.A.'yı indirmeye çalıştı.

BIÇAK VE COPLA SALDIRDI

Taksinin aynasının kırıldığını gören taksi sürücüsü Mustafa M. araçtan inip M.T.'ye tepki gösterince Mustafa M.'ye bıçakla ve cop ile saldıran M.T. tekme ile kendini savunan Mustafa M.'den yediği darbeler sonucu saldırıyı sonlandırmıştı.

Aracında zarar oluşan taksicinin şikayeti üzerine adliyeye sevk edilen M.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken kız arkadaşı Ş.A.'ya yönelik eylemlerinden ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burdur Başsavcılığınca M.T. hakkında iddianame düzenlendi. Saldırı anı ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.

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Taksiciye bıçakla saldıran şahıs hakkında karar verildi!
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