Taksiciye bıçakla saldıran şahıs hakkında karar verildi!

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında Burdur'da meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, devamlı müşterisi olan T.A. tarafından aranarak kızı Ş.A.'nın Süzek Sokak üzerinde bulunduğunu ve onu alıp kendi evine getirmesini istediği ticari taksi sürücüsü 30 yaşındaki Mustafa M., belirtilen sokağa gitti. Burada 26 yaşındaki müşterisi Ş.A. araca bindiği esnada arkasından gelen 30 yaşındaki erkek arkadaşı M.T., aracın bagaj kapağına üç defa vurarak açık olan camından içeri uzanıp Ş.A.'yı indirmeye çalıştı.
BIÇAK VE COPLA SALDIRDI
Taksinin aynasının kırıldığını gören taksi sürücüsü Mustafa M. araçtan inip M.T.'ye tepki gösterince Mustafa M.'ye bıçakla ve cop ile saldıran M.T. tekme ile kendini savunan Mustafa M.'den yediği darbeler sonucu saldırıyı sonlandırmıştı.
Aracında zarar oluşan taksicinin şikayeti üzerine adliyeye sevk edilen M.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken kız arkadaşı Ş.A.'ya yönelik eylemlerinden ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burdur Başsavcılığınca M.T. hakkında iddianame düzenlendi. Saldırı anı ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.
Burdur'da taksiciye dehşeti yaşatmıştı, tutuklandı | Video