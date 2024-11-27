Taksiciye bıçakla saldıran şahıs hakkında karar verildi!

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında Burdur'da meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, devamlı müşterisi olan T.A. tarafından aranarak kızı Ş.A.'nın Süzek Sokak üzerinde bulunduğunu ve onu alıp kendi evine getirmesini istediği ticari taksi sürücüsü 30 yaşındaki Mustafa M., belirtilen sokağa gitti. Burada 26 yaşındaki müşterisi Ş.A. araca bindiği esnada arkasından gelen 30 yaşındaki erkek arkadaşı M.T., aracın bagaj kapağına üç defa vurarak açık olan camından içeri uzanıp Ş.A.'yı indirmeye çalıştı.