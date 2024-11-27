Burdur'da taksiciye dehşeti yaşatmıştı, tutuklandı | Video
Burdur'da çağrı üzerine giden taksiye binen kız arkadaşını araçtan indirmeye çalışan şahıs taksinin aynasını kırınca tepki gösteren taksiciye bıçakla saldırmıştı. Taksiciye yönelik eyleminden adli kontrol uygulanan şüpheli, kız arkadaşına yönelik eylemlerinden ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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