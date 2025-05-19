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Giriş Tarihi: 19.5.2025 20:59 Son Güncelleme: 19.5.2025 21:10

Taksiciye bıçaklı saldırı! Boğazından yaralandı

Gaziantep'te bir kişi taksi sürücüsünü bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Taksiciye bıçaklı saldırı! Boğazından yaralandı

Gaziantep Şahinbey ilçesinin Perilikaya mahallesinde meydana gelen olayda taksiye binen kimliği belirsiz bir şahıs, bilinmeyen bir sebeple tartıştığı taksi sürücüsüne bıçakla saldırarak yaraladı.

Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz şahıs taksi sürücüsü Hüseyin Çelik'e (30) bıçakla saldırarak boynundan ve yüzünden yaraladı. Kendisini araçtan atarak saldırıdan kurtulan taksici ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Taksiciye bıçaklı saldırı! Boğazından yaralandı
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