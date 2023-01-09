Taksiciyi döverek öldürmüşlerdi: 2 yolcu tutuklandı!

İstanbul Fatih'te aracına aldığı 3 yolcu tarafından dövülen taksici hayatını kaybetti. İddiaya göre, 52 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun, dün akşam Taksim'den 3 yolcuyu aracına aldı.

Araç içinde yolcular ve şoför arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Altun, Çapa'da indirmek istediği yolcular tarafından dövüldü.

Zanlılar olayın ardından kaçarken, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aydın Altun yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İfadeleri alınan yolculardan 2'si tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.