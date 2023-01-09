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Giriş Tarihi: 9.1.2023 20:32 Son Güncelleme: 9.1.2023 20:32

Taksiciyi döverek öldürmüşlerdi: 2 yolcu tutuklandı!

İstanbul Fatih'te aracına aldığı 3 yolcu tarafından dövülen taksici hayatını kaybetti. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Taksiciyi döverek öldürmüşlerdi: 2 yolcu tutuklandı!

İstanbul Fatih'te aracına aldığı 3 yolcu tarafından dövülen taksici hayatını kaybetti. İddiaya göre, 52 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun, dün akşam Taksim'den 3 yolcuyu aracına aldı.

Araç içinde yolcular ve şoför arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Altun, Çapa'da indirmek istediği yolcular tarafından dövüldü.

Zanlılar olayın ardından kaçarken, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aydın Altun yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İfadeleri alınan yolculardan 2'si tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Taksiciyi döverek öldürmüşlerdi: 2 yolcu tutuklandı!
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