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Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:27 Son Güncelleme: 13.10.2023 11:40

Taksiciyi kaldırım taşıyla gasp etmek istedi

İzmir’de müşteri gibi taksiye binen A.T. isimli şüpheli araç şoförü S.K.'dan (62) üzerindeki tüm paraları vermesini istedi. Paraları vermek istemeyen taksi şoförüne arka koltuktan kaldırım taşı ile saldıran A.T., talihsiz adamı yaraladıktan sonra paraları alamadan kaçtı. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Polisler tarafından yakalanan gaspçı A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Taksiciyi kaldırım taşıyla gasp etmek istedi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 10 Ekim Salı akşamı saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda taksi ile durakta bekleyen S.K.'nın aracına müşteri gibi binen şüpheli, Buca ilçesine gitmek istediğini söyledi. S.K., Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesine yaklaştığı sırada, müşteri cebindeki paraları vermesini belirterek, tehdit etti. S.K.'nın direnmesi üzerine sonradan isminin A.T. olduğu öğrenilen şüpheli, yanında bulunan kaldırım taşı ile saldırarak gasbetmek istedi. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan olay yerinden kaçarken, aldığı darbelerle yaralanan sürücü S.K. ise taksi ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne gitti.

SANİYE SANİYE ARAÇ KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Tedavi altına alınan S.K.'nin ifadesi doğrultusunda polis inceleme başlattı. Araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüleri inceleyen polis, saldırganın A.T. olduğunu belirledi. Görüntülerde A.T.'nin kaldırım taşı ile şoföre defalarca vurduğu ve S.K.'nın direnmesinin ardından para alamadan araçtan inip kaçtığı görüldü. Polis ekiplerinin adresine düzenlediği baskında yakalanan A.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan A.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Taksiciyi kaldırım taşıyla gasp etmek istedi
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