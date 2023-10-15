Taksideki dehşet meclis gündemine taşınacak

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Karabağlar'da aracına binen A.T. isimli şahıs tarafından kaldırım taşıyla kafasına vurularak gasp edilmek istenen taksi şoförü Selim Keleş'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yaşadığı dehşet anlarıyla olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Keleş, zanlının kısa sürede yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KADES ÖRNEĞİ

Yaşanan talihsiz olayın ardından konuyu meclise taşıyacağını belirten Çankırı, yurtdışı örnekli modellerin Türkiye'de de etap halinde pilot illerde uygulanabilirliği ve Kadına Destek Uygulaması (KADES) örneği bağlamında da panik butonlarının geliştirilmiş metodlarla donatılarak hizmet verilmesi için çalışacaklarının söyledi. Çankırı; "Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgünüz. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya göreve geldiği günden bu yana nerede nasıl bir tehdit unsuru söz konusu ise anında kolluk kuvvetlerine acil ulaşılabilirliği sağlayan ve devletin polisiyle askeriyle de olaya müdahalesinin ivedilikle harekete geçilmesi için canla başla çalışmaktadır.

Bu olayda da ekipler zanlıya göz açtırmadan kıskıvrak yakaladı ve adalete teslim etti. Geçmişte çeşitli nedenlerden dolayı sıklıkla kontak kapatan taksici kardeşlerimizin benzeri durumları yaşamaması yeni bir uygulamanın ihtiyacını da gözler önüne sermiş oldu. Bu yüzdendir ki bizler konunun tüm muhataplarıyla dirsek teması kurup acil durumlarda müdahalesürelerinin kısaltılmasını hedeflediğimiz özellikle sürücü ve müşteriyi ayıran kabin sistemli araçlarla ve KADES örneğinde olduğu gibi panik butonlarının çok daha geliştirilmiş hali ile kayıtlı araçlara ulaştırılması için konuyu meclise taşıyacağız. Hükümetimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da gereken hassasiyeti gösterecektir. Çünkü burada esas olan can güvenliği. Bu yüzden inanıyorum ki tüm siyasi partiler de bu girişimimizi destekleyecektir" diye konuştu.