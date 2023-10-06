Haberler Yaşam Haberleri Taksim Karaköy arasına 400 TL istedi! Cezayı yedi…
Giriş Tarihi: 6.10.2023 09:50

Taksim Karaköy arasına 400 TL istedi! Cezayı yedi…

İstanbul’da ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Taksim’den Karaköy’e gitmek için turist yolcudan 400 TL istediği belirlenen taksiciye ise 4 bin 64 TL para cezası yazıldı.

İHA
Taksim Karaköy arasına 400 TL istedi! Cezayı yedi…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Taksim'de yapılan denetimde, kural dışı hareket ettikleri tespit edilen taksi sürücüleri denetim noktasında durdurulup haklarında işlem yapıldı.



400 TL İSTEDİ
Denetimde, taksimetre açmayarak Taksim ile Karaköy arası yolculuk için turist müşteriden 400 TL ile isteyen taksici ile yolcu seçtiği belirlenen bir başka taksiciye 4 bin 64'er TL para cezası kesildi. Bu kişilerin kullandıkları taksiler de trafikten men edildi.

Öte yandan, görevi başındaki trafik polislerinin görüntüsünü çeken bir taksiciye ve ters dönüş yapan bir diğer sürücüye de 436'şar TL ceza yazıldı.
Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksi sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 30 terör hedefi imha edildi
HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Türkiye'yi karaladı! PKK'ya destek çıktı
Fransa Dışişleri Bakanlığı, skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımını savundu!
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun "mutfak şovunu hedef aldı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meral Akşener, İYİ Parti'nin İzmir'den sonra Eskişehir adayını da açıkladı
SON DAKİKA | Suriye'de TSK üssüne kalleş saldırı: 8 yaralı
Avrupa tahtakurusuna teslim
Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'yı mağlup etti!
6-7 milyarlık halka arzlar geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim Karaköy arasına 400 TL istedi! Cezayı yedi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA