Taksim’deki dehşette adları geçmişti! Firari kardeşler yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Aydın K.'nın Esenyurt'taki, kardeşi Yavuz K. nın ise Eyüpsultan'daki adresleri tespit edildi.

25 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Farklı yıllarda çeşitli illerde meydana gelen kasten öldürme, basit yaralama, tefecilik ve resmî belgede sahtecilik suçlarından 25 yıl hapis cezası bulunan Aydın K.'nın, hakkında 5 ayrı UYAP aranması olduğu belirlendi. 12 Ocak 2021'den bu yana aranan kişi Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

KARDEŞİ DE 12 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Yavuz K. ise 2018 yılında Taksim'de meydana gelen kasten öldürme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, hakkında 2 ayrı UYAP aranması olduğu tespit edildi. Yıllardır aranan Yavuz K. Eyüpsultan'da yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

TAKSİM'DEKİ ÇATIŞMADA 1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 3 KİŞİ YARALANMIŞTI

İki kardeşin adının geçmiş olduğu olay, 9 Mart 2018'de Taksim'deki Kazancı Yokuşu'nda yaşandı. Restoran'ın sahibi ile işletmeci kiracı arasında tahliye anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Otelin önünde karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine silahla ateş açtı. Çevrede büyük panik yaşanırken çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından aralarında restoranın sahibi ile işletmecisinin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Yıllar önce Taksim'de yaşanan kanlı olayla bağlantılı iki kardeş, haklarında kesinleşen hapis cezaları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı. İki kardeşin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.