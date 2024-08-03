Taksim’in elektrik altyapısı aşırı tüketimi kaldıramıyor

İstanbul Taksim Meydanı'nda bulunan yaklaşık 30'a yakın büfenin elektrikleri aşırı tüketime cevap veremeyen ve yetersiz kalan altyapısı nedeniyle sık sık kesinti yaşanmasından dolayı sıkıntı yaşatıyor. Yaklaşık bir aydır devam eden elektrik sıkıntıları nedeniyle esnaf jeneratörlerle elektrik ihtiyacını sağlarken BEDAŞ ekiplerinin yaptıkları çalışmadan sonra kesintinin devam ettiği kaydedildi. Çok zor durumda olduklarını söyleyen esnaflar, yetkililere seslenerek arızanın giderilmesini talep etti.

Yetkililere seslenen Taksim esnafı Yusuf Atalay, "Bir aydan beri Taksim Meydanı'nda çok sıkıntı çekiyoruz. Elektriklerin sık sık kesilip tekrar gelmesi nedeniyle saatlerimiz yandı. Makinalarımız yanıyor, bizim hayatımız elektriğe bağlı. 30'a yakın makinamız var elektrikle çalışıyor. Bir makine bozulunca, yerine yenisini almak ve hemen tamirci çağırmak çok zor. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bizi duyun. Taksim Meydanı'ndaki esnaflar olarak çok zor durumdayız, Yaz döneminden ve aşırı sıcaklardan dolayı belki yüklenmeden dolayı birçok arıza oluyordur. Altyapı şebekesi yetersiz olabilir acilen bu şebekenin yenilenmesini ve arızanın kısa sürede giderilmesini istiyoruz" dedi.

Tüm hasılatlarının mazot parasına gittiğini söyleyen Taksim Esnafı Hayri Taş ile Selami Ateş, "Taksim Meydanı'ndaki 30'a yakın işletmede elektrikler yaklaşık bir aydır çile haline geldi. Taksime çok sayıda otel açıldı ve sarfiyat çoğaldı. Fakat altyapı şebekesi ise yetersiz geldiği için sıcak yaz ayındaki yüksek sarfiyattan dolayı şebekeler cevap veremiyor. Arıza giderildi deniliyor elektrikler tekrar kesiliyor. Bir aydır 30'a yakın işletmede elektrik olmadığı için jeneratör çalıştırılıyor. Bunun içinde 400 bin liralık mazot masrafı çıktı. Büfeler bir aydır mazot masrafına çalışır hale geldi. Saatler yanıyor milyona yakın masraf çıkıyor. Esnafın bu sıkıntısının daha da ağırlaşmadan kökten çözülmesini istiyoruz" dediler.