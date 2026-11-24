İmam hatip okullarının kurulmasında büyük emeği olan İstanbul İmam Hatip Okulu'nun ilk müdürü Mahmut Celaleddin Ökten, vefatının 65. yıldönümünde Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği (İSTİMDER) tarafından düzenlenen anma programına AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı ve ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı,

ÖNDER Genel Sekreteri Arif Muştu, İSTİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu üyesi Habip Bozkurt, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı (FEBVA) Başkanı Mehmet Kamil Berse, imam hatip okullarının müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



GELECEĞİ VE İSTİKAMETİ KONUŞUYORUZ

ANMA programında konuşan İSTİMDER Başkanı Habip Bozkurt, Celaleddin Ökten'in yalnızca bir okulun değil, büyük bir camianın ve hareketin temellerini atan fikir ve dava insanı olduğunu söyledi. Ökten'in mirasının geçmişe ait bir hatıradan ibaret olmadığını vurgulayan Bozkurt, "Biz bugün burada bir mazinin hatırasını değil, bir geleceğin istikametini konuşuyoruz" dedi. İmam hatip okullarının Ökten'in gönlünde şekillenen bir idealin ürünü olduğunu belirten Bozkurt, "Celal Hoca'nın tabiriyle imam hatip okulları bir bina değildir, bir müfredat değildir, bir tabela değildir. İmam hatip okulları, onun yüreğinden süzülen bir hayalin ete kemiğe bürünmüş hâlidir" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör