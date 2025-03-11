Talip Tavşan çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Devrek ilçesinin Yeni Mahalle Ankara Caddesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyüp kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangının çıktığı evde 50 yaşındaki Talip Tavşan dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evdeki yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Tavşan'ın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.