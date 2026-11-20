Kağıthane'de 7 Ekim 2026'da iddiaya göre ev hanımı Yasemin D., (52) sıkma yapmayan çamaşır makinesini tamir ettirmek üzere bir internet adresinden servis ekibi çağırdı. Makineyi kontrol edip tamir için evden alan firmaya bağlı servis çalışanları, '3-5 iş günü' içerisinde makinenin gerekli bakımını yaptıktan sonra tekrar eve bırakacaklarını söyledi. Bu işlem için ev hanımından 10 bin lira ücret alındı.

'3-5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE GETİRECEĞİZ' DİYİP OYALADILAR

Çamaşır makinesini evden alan servisin 1 hafta geçmesine rağmen eşyayı geri getirmemesi üzerine Yasemin D., bilgi almak için çalışanlardan Caner D. ile iletişime geçti. Makinesinin nerede olduğunu soran ev hanımına 'kazan ve motor arızası var, ilgileniyoruz, atölyede test aşamasında' şeklinde yanıt veren Caner D., tekrar '3-5' iş günü içerisinde makineyi teslim edeceklerini söyledi. 2. haftanın sonuna gelindiğindeyse '1 buçuk saate getiriyoruz, yoldayız' diyerek ev hanımını oyaladı.

TEST AŞAMASINDA DEDİKLERİ MAKİNEYİ ONARAMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıldığını düşünmeye başlayan ve artık tek isteği hiçbir işlem olmasa bile makinesini geri alabilmek olan ev hanımı Yasemin D.'ye günler sonra geri dönüş yapan çalışan Caner D., test aşamasında olduğunu söylediği çamaşır makinesini aslında onaramadıklarını, ücret iadesiyle birlikte en kısa sürede eşyasını teslim edeceklerini söyledi. Yasemin D. ise kendisini günlerce oyalayan ve evde biriken kirli çamaşırlar nedeniyle mağdur olmasına neden olan servisten şikayetçi oldu.

HALA ÜCRET İADESİNİ BEKLİYOR

Tamir edilmeyen makineyi yaklaşık 1 ay oyaladıktan sonra teslim eden servis, bu kez de ücret iadesi için ev hanımını oyalıyor. Ücretinin gün içinde geri ödeneceği söylenen Yasemin D.'nin 2 haftadır parasını alamayarak mağdur olduğu öğrenildi.