Tamirat yaptığı çatıdan düştü: Talihsiz çocuk ağır yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, Tahtakuşlar Mahallesi'nde bir sitede, oluk tamiratı için çalıştığı iddia edilen T.Ö. (13), 2 katlı bir evin çatısında bulunduğu sırada, üzerinde çıktığı panelin kırılması sonucu dengesini kaybederek yan binanın bahçesine düşerek ağır yaralandı.



HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.Ö., Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Konu ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.