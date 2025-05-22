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Giriş Tarihi: 22.5.2025 20:08

Tamirat yaptığı çatıdan düştü: Talihsiz çocuk ağır yaralandı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çatıya tamirat için çıkan 13 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek aşağı düştü. Talihsiz çocuk ağır yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Tamirat yaptığı çatıdan düştü: Talihsiz çocuk ağır yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, Tahtakuşlar Mahallesi'nde bir sitede, oluk tamiratı için çalıştığı iddia edilen T.Ö. (13), 2 katlı bir evin çatısında bulunduğu sırada, üzerinde çıktığı panelin kırılması sonucu dengesini kaybederek yan binanın bahçesine düşerek ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.Ö., Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Konu ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Tamirat yaptığı çatıdan düştü: Talihsiz çocuk ağır yaralandı!
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