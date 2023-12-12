Tamirci Yusuf’a kanlı pusu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin İncilikaya mahallesinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki oto tamircisi Yusuf Yaylabaş, KÜSGET Oto Sanayi Sitesi'ndeki işyerinden çıkıp evine giderken saldırıya uğradı. İki ayrı yerden çapraz ateşe tutulan Yaylabaş'ın vücuduna çok sayıda mermi isabet ederken olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Yaylabaş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 8 kişi gözaltına aldı. Yusuf Yaylabaş'ın cenazesinin Gaziantep'in kırsal Akça Köyü mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.