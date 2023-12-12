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Giriş Tarihi: 12.12.2023 12:51 Son Güncelleme: 12.12.2023 13:16

Tamirci Yusuf’a kanlı pusu

Gaziantep’te husumetli olduğu kişilerin çapraz ateşli saldırısına uğrayan oto tamircisi yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tamirci Yusuf’a kanlı pusu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin İncilikaya mahallesinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki oto tamircisi Yusuf Yaylabaş, KÜSGET Oto Sanayi Sitesi'ndeki işyerinden çıkıp evine giderken saldırıya uğradı. İki ayrı yerden çapraz ateşe tutulan Yaylabaş'ın vücuduna çok sayıda mermi isabet ederken olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Yaylabaş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 8 kişi gözaltına aldı. Yusuf Yaylabaş'ın cenazesinin Gaziantep'in kırsal Akça Köyü mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Tamirci Yusuf’a kanlı pusu
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