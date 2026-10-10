Tanesi 6 bin 200 dolar! Her gün eldivenle masaj yapılarak yetiştiriliyor!

Japonya'nın Hokkaido adasında volkanik topraklarda yetiştirilen ve "meyvelerin mücevheri" olarak adlandırılan Yūbari Kral Kavunu, tanesi 6 bin 200 dolara (yaklaşık 1 milyon Yen) alıcı bularak dünyanın en pahalı meyvesi unvanını koruyor. Yüz binlerce liraya satılan bu meyvenin arkasında ise bilgisayarlı seralardan her gün eldivenle yapılan özel masajlara kadar akılalmaz bir emek yatıyor.
Japonya'nın Yūbari kasabasında yetiştirilen bu özel kavunlar, sıradan pazar tezgahlarında değil, milyonerlerin yarıştığı özel açık artırmalarda sahne alıyor. Bölgenin volkanik küllü topraklarından beslenen Yūbari kavunları; yüksek şeker oranı (%13 ve üzeri) ve ağızda "tereyağı gibi eriyen" dokusuyla dünyanın en prestijli gastronomik lezzetleri arasında gösteriliyor.
Tanesi 6 bin 200 doları bulan bu meyveyi bir servet değerine ulaştıran en temel unsur, üretim sürecindeki sıra dışı titizlik:
Eldivenli Masaj: Çiftçiler, kavunun dış yüzeyindeki dantel benzeri ağ yapısının kusursuz ve simetrik bir biçimde oluşması için her gün beyaz eldivenlerle meyvelere tek tek masaj yapıyor.
Özel Koruyucu Şapkalar: Güneş ışığının pürüzsüz kabuk rengini bozmaması için her kavuna özel kağıt şapkalar takılıyor
Tek Gövde Tek Meyve Kuralı: Bitkinin tüm besini ve aroması tek bir noktada toplansın diye, her kökte sadece bir adet kavunun büyümesine izin veriliyor.
Japon kültüründe Yūbari kavunları yalnızca bir yiyecek değil, "Chugen" adı verilen geleneksel hediyeleşme dönemlerinde sunulan en üst düzey saygı ve prestij göstergesi. Özellikle sezonun ilk mahsulleri, dev markalar ve koleksiyoncular tarafından prestij amacıyla rekor fiyatlara satın alınıyor