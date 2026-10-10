Tanesi 6 bin 200 dolar! Her gün eldivenle masaj yapılarak yetiştiriliyor!

Japonya'nın Hokkaido adasında volkanik topraklarda yetiştirilen ve "meyvelerin mücevheri" olarak adlandırılan Yūbari Kral Kavunu, tanesi 6 bin 200 dolara (yaklaşık 1 milyon Yen) alıcı bularak dünyanın en pahalı meyvesi unvanını koruyor. Yüz binlerce liraya satılan bu meyvenin arkasında ise bilgisayarlı seralardan her gün eldivenle yapılan özel masajlara kadar akılalmaz bir emek yatıyor.