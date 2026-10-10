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Giriş Tarihi: 10.10.2026 18:45

Tanesi 6 bin 200 dolar! Her gün eldivenle masaj yapılarak yetiştiriliyor!

Bir meyvenin kalitesini artırmak için her gün beyaz eldivenlerle tek tek masaj yapıldığını duymuş muydunuz? Japonya'da özel iklim kontrollü seralarda yetiştirilen Yūbari Kral Kavunu, tanesi 6 bin 200 doları bulan satış fiyatıyla dünyanın en pahalı meyvesi unvanını koruyor. Her bir kökten yalnızca tek bir meyvenin olgunlaşmasına izin verilen bu özel lezzet, sıradan bir pazar ürünü olmanın çok ötesinde, Japon kültüründe prestijin ve saygının simgesi olarak kabul ediliyor.

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Tanesi 6 bin 200 dolar! Her gün eldivenle masaj yapılarak yetiştiriliyor!
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Japonya'nın Hokkaido adasında volkanik topraklarda yetiştirilen ve "meyvelerin mücevheri" olarak adlandırılan Yūbari Kral Kavunu, tanesi 6 bin 200 dolara (yaklaşık 1 milyon Yen) alıcı bularak dünyanın en pahalı meyvesi unvanını koruyor. Yüz binlerce liraya satılan bu meyvenin arkasında ise bilgisayarlı seralardan her gün eldivenle yapılan özel masajlara kadar akılalmaz bir emek yatıyor.

"Meyvelerin Mücevheri" Yūbari Kral Kavunu

Japonya'nın Yūbari kasabasında yetiştirilen bu özel kavunlar, sıradan pazar tezgahlarında değil, milyonerlerin yarıştığı özel açık artırmalarda sahne alıyor. Bölgenin volkanik küllü topraklarından beslenen Yūbari kavunları; yüksek şeker oranı (%13 ve üzeri) ve ağızda "tereyağı gibi eriyen" dokusuyla dünyanın en prestijli gastronomik lezzetleri arasında gösteriliyor.

Her Gün Beyaz Eldivenlerle Tek Tek Masaj Yapılıyor!

Tanesi 6 bin 200 doları bulan bu meyveyi bir servet değerine ulaştıran en temel unsur, üretim sürecindeki sıra dışı titizlik:

Eldivenli Masaj: Çiftçiler, kavunun dış yüzeyindeki dantel benzeri ağ yapısının kusursuz ve simetrik bir biçimde oluşması için her gün beyaz eldivenlerle meyvelere tek tek masaj yapıyor.

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Özel Koruyucu Şapkalar: Güneş ışığının pürüzsüz kabuk rengini bozmaması için her kavuna özel kağıt şapkalar takılıyor

Tek Gövde Tek Meyve Kuralı: Bitkinin tüm besini ve aroması tek bir noktada toplansın diye, her kökte sadece bir adet kavunun büyümesine izin veriliyor.

Sadece Bir Meyve Değil, Statü Sembolü!

Japon kültüründe Yūbari kavunları yalnızca bir yiyecek değil, "Chugen" adı verilen geleneksel hediyeleşme dönemlerinde sunulan en üst düzey saygı ve prestij göstergesi. Özellikle sezonun ilk mahsulleri, dev markalar ve koleksiyoncular tarafından prestij amacıyla rekor fiyatlara satın alınıyor

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Tanesi 6 bin 200 dolar! Her gün eldivenle masaj yapılarak yetiştiriliyor!
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