Tanınmış iş insanının oğlu feci kazada can verdi!

Üzücü kaza, D-130 kara yolu Yalova istikameti Tepeköy Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Ali Bıçkı, 41 ABD 049 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple motosikletin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç yola savruldu. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Bıçkı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından genç sürücünün cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, kazanın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için soruşturma başlattı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, kazanın kesin sebebi yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

TANINMIŞ İŞ İNSANI CÜNEYT BIÇKI'NIN OĞLU

Arkadaşları ile buluştuktan sonra eve giderken geçirdiği kazada hayatını kaybeden Ali Bıçkı'nın, Kocaeli İzmit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Tunç Metal firmasının sahibi Cüneyt Bıçkı'nın oğlu olduğu öğrenildi. Bekar olan ve henüz 33 yaşında hayata veda eden Ali Bıçkı'nın ölümü ailesi ve yakın çevresinde büyük bir üzüntü yarattı.Ali Bıçkı'nın cenazesinin, Karamürsel'in Akçat Köyü Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.