Tanışma teklifini reddeden kadına kurşun yağdırdı

Olay, dün 23.40 sıralarında Güzeltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.Ö. isimli saldırgan, aynı mahallede oturan N.A isimli kadına tanışma teklifinde bulundu.

Teklifinin reddedilmesi üzerine, kadının iş yerine giden M.M.Ö. iş yerinden çıkan N.A.'ya kurşun yağdırdı. Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. N.A. yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar, kaçmaya çalışan M.M.Ö.'yü linç etmek istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.