Tapu kaydı davasında mağdur sayısına göre ceza talebi

İstanbul'da çok sayıda ünlü ismin taşınmaz ve nüfus bilgilerini kimliği belirsiz kişilerle paylaşan iki tapu memuruna verilen hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından az bulundu. BAM, Rıza K. ve Yusuf D.'nin, her mağdur için ayrı ayrı ceza alması gerektiği görüşüne yer verdi.Fatih İlçe Tapu Müdürlüğü'nde görevli iki personelin birçok kişiye ait taşınmaz bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi. Emlakçı ve iş takipçileri tarafından isimleri verilen ünlülerin bilgilerini sistemden sorgulayan bu kişilere yönelik hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda tapu memurları Rıza K. ve Yusuf D.'nin yetkileri olmadığı halde toplamda 136 kişinin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları belirlendi.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, hazırladığı raporda; Rıza K. ve Yusuf D.'nin, sanat ve iş dünyasından pek çok ismin bilgilerine baktığını ortaya koydu. Raporda; aralarında Hülya Avşar, Aleyna Tilki, Şeyma Subaşı, Sinem Kobal, Yıldız Tilbe, Berrak Tüzünataç, İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı, Bade İşcil, Yasmin Erbil ve Seranay Sarıkaya'nın da aralarında olduğu yüzlerce ünlünün bilgilerine bakıldığı yer aldı. Tapu personellerinin ayrıca gayrimenkul ve taşınmazlarını kontrol ettiği 43 ünlünün TC kimlik numarası aracılığıyla Nüfus ve Vatandaşlık Portalı'na girip eş, kardeş, anne, baba incelemesi yaptığı belirlendi. 2 şüpheli kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkûm edildiler.Verilen hapis cezasının ardından itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen dosya incelemeye alındı. İnceleme sonrası verilen kararın 2 tapu personeline sadece birer kez verildiği ancak yeterli olmadığı belirtildi. Dosyada bulunan 136 ünlünün ayrı ayrı mağdur olduğu cezanın buna göre verilmesi gerektiği kaydedildi. Herhangi bir mağdur itirazı bulunmadığı için verilen karar sadece eleştiri boyutuyla kaldı.