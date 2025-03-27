Tapu Randevusu Nasıl Alınır? E-Devlet Üzerinden Tapu İçin Randevu Nasıl Alınır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden randevu almak, zaman kaybını önlediği gibi işlemlerinizin daha hızlı gerçekleşmesini sağlamaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir durum vardır ki, her işlem için belirli belgeler gerektiğinden önceden gereken evrakları öğrenip aldığınız randevu tarihine kadar hazırlamanız büyük önem taşımaktadır. Öte yandan randevular için başvurduğunuz il ve ilçe müdürlüklerinin yoğunluğu da göz önüne alınması gereken detaylardan biridir. Tapu randevusu nasıl alınır, E-Devlet üzerinden tapu için randevu nasıl alınır soruları, tam da bu noktada gayrimenkul işlemleri olan kişiler için yanıt arayan soruların başında geliyor.

TAPU RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; farklı randevu alma yöntemleri mevcuttur. Hafta içi sabah 08:00 ile akşam 18:00 arasında Alo 181 Çağrı Merkezi'ni arayarak, operatörlerden destek alabileceğiniz gibi e-Devlet üzerinden de işleminizi gerçekleştirmek mümkündür.

e-Randevu sistemini kullanarak, internet üzerinden işlem yapmak isterseniz. "https://randevu.tkgm.gov.tr" adresine girerek, müdürlüklere gitmeden online olarak randevunuzu alabilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet sistemine çift taramalı giriş sağlayarak "Web tapu işlemleri" bölümünden sisteme girişinizi tamamlayabilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAPU İÇİN RANDEVU NASIL ALINIR?

E-Devlet üzerinden tapu randevusu almak için uygulamanız gereken adımlar şöyledir;

e-Devlet şifresi ve kimlik numarası ile e devlet sistemine giriş yapın. (Hem internet sitesi hem de e-Devlet mobil uygulaması kullanılarak randevu alınabilir. Ancak oluşturulacak olan Tapu randevusunun hak sahibi olan kişi tarafından alınması gerektiği unutulmamalıdır.)

E-Devlet Tapu Randevusu Alma Ekranı İçin Tıklayınız

E-Devlete TC kimlik ve kendinize özel şifre ile giriş yaptıktan sonra "Web Tapu İşlemleri" bölümüne gidin.

Açılan ekran üzerinden "Uygulamaya git" butonuna tıkladığınızda e-Devlet sistemi sizi TKGM'nin sitesine yönlendirecektir.

Burada telefon numaranıza gelecek SMS doğrulaması yapmanızın ardından "Başvurular" ekranından dilediğiniz Müdürlük üzerinden randevularınızı oluşturmanız mümkün olacaktır. Bu yöntemler sayesinde tapu işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Yapacağınız başvuru için istenen tüm evrakların randevu gününüzde yanınızda olmasına mutlaka özen gösterin. Tapu randevusu için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir;

Satıcı için gerekli belgeler;

Nufüs cüzdanı ve fotokopisi,

Tapunun aslı ve fotokopisi,

Belediyeden alınan emlak vergisi rayiç bedelini ve gayrimenkule ait vergi borcu olmadığını gösteren belge,

Alıcı için gerekli belgeler;

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ve varsa vekâletname,

DASK poliçesi,

Tapu harcı ve emlak vergisi ödeme dekontu,

Tüzel kişi olunması durumunda gerekli belgeler;

Ticaret Sicil Memurluğu tarafından düzenlenen yetki belgesi,

İlgili belediyelerden temin edilen rayiç değer bilgisi ve vergi borcu yoktur yazısı,

Vergi levhası aslı ve örneği,

Şirket adına işlem yapılacaksa vekâletname,

Şirket yetkilisine ait imza sirküleri gibi evraklar,

(Alıcı, satıcı ve tüzel kişi olunması durumunda gerekli evrakların değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Konuyla ilgili en güncel bilgi için TKGM resmi sitesinden yararlanınız.)