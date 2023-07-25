"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 25 Temmuz 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Tarih boyunca sayısız kez edebiyata konu olmuş Leyla ile Mecnun adlı ünlü aşk hikayesinde Leyla'nın sevgilisi olan baş karakterin adı nedir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;