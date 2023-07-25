Haberler Yaşam Haberleri Tarih boyunca sayısız kez edebiyata konu olmuş Leyla ile Mecnun adlı ünlü aşk hikayesinde Leyla'nın sevgilisi olan baş karakterin adı nedir?
Giriş Tarihi: 25.7.2023 21:48 Son Güncelleme: 25.7.2023 21:48

Tarih boyunca sayısız kez edebiyata konu olmuş Leyla ile Mecnun adlı ünlü aşk hikayesinde Leyla'nın sevgilisi olan baş karakterin adı nedir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 25 Temmuz 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Tarih boyunca sayısız kez edebiyata konu olmuş Leyla ile Mecnun adlı ünlü aşk hikayesinde Leyla'nın sevgilisi olan baş karakterin adı nedir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Tarih boyunca sayısız kez edebiyata konu olmuş Leyla ile Mecnun adlı ünlü aşk hikayesinde Leyla’nın sevgilisi olan baş karakterin adı nedir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 25 Temmuz 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Tarih boyunca sayısız kez edebiyata konu olmuş Leyla ile Mecnun adlı ünlü aşk hikayesinde Leyla'nın sevgilisi olan baş karakterin adı nedir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Tarih boyunca sayısız kez edebiyata konu olmuş Leyla ile Mecnun adlı ünlü aşk hikayesinde Leyla'nın sevgilisi olan baş karakterin adı nedir?

A- Rüstem
B- Tahir
C- Emrah
D- Kays (CEVAP)


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Tarih boyunca sayısız kez edebiyata konu olmuş Leyla ile Mecnun adlı ünlü aşk hikayesinde Leyla'nın sevgilisi olan baş karakterin adı nedir?
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