Tarihi cami restore edilmeyi bekliyor

Manisa Akhisar'ın imarına büyük katkı sağlayan Fatih Sultan Mehmed ile II. Bayezid'in veziri Sarı Ahmet Paşa'nın 556 yıl önce yaptırdığı kendi adını taşıyan cami restore edilmeyi bekliyor. Akhisarlılar 5 yıl önceki depremde hasar görünce kapatılan caminin bir an önce açılmasını istiyor. Akhisar'ın simgesi haline gelen caminin yaşanan depremde minaresi yıkılınca kapatılmişti. Onun yerine girişte küçük bir mescit yapıldı. Akhisar İlçe Müftülüğü kapısına, "Sarı Ahmet Paşa Camii 22 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar alması sonucunda ibadete kapatılmıştır" tabelasını astı. Ancak aradan geçen 5 yılda çeşitli nedenlerle caminin restoresine bir türlü başlanılamadı.

EKSİKLİĞİ ÇOK ÜZÜCÜ

Yaklaşık 3 ay önce camiyi ziyaret eden Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, en kısa sürede restore için gerekli çalışmaların başlatılacağını açıkladı. 1469 yılında yaptırılan caminin bir an önce açılması isteyen Akhisarlılar sosyal medyadan, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kaymakam beyin girişimiyle ve esnafımızın da destekleriyle tarihi camimiz yeniden ibadete açılacaktır. Hem tarihi olarak hem de konum olarak önemli bir camimiz. Eksikliği çok üzücü" şeklinde yorumda bulundu.