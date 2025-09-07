Tarihi cami yeniden ayağa kalkıyor! 2026’da ibadete açılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Kahramanmaraş'ın tarihi kent merkezinde kalenin güneyinde yer alan, arşiv kayıtlarından caminin Alaüddevle Bozkurt Bey'in Ekmekçibaşısı Hacı Ali Ağa tarafından 1490-1515 yılları arasında beyliğin son dönemlerinde inşa ettirildiği anlaşılan tarihi Boğazkesen Camii'nin restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Tarihi ibadethanenin yapımını Kayseri Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, 2026'nın ilk yarısında çalışmaların tamamlanması öngörülüyor.

Tarihi camideni çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen,

"Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde merkez üssü olan Kahramanmaraş'ımızın yaralarını sarmaya ilk günden beri Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkanım Dr. Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde devam ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, 15. yüz yıldan bugüne kadar ayakta kalan, zaman içerisinde farklı restorasyonlar görmüş ama 6 Şubat depreminde çok ciddi hasar alan Kahramanmaraş'ımızın sembolik camilerinden bir tanesi olan Boağazkesen Camii'nin depremde aldığı yaraları sarmaya geldik" diye konuştu.

Sekmen, restorasyon çalışmalarının 2026 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini kaydederek "Ekibimize ve yüklenici firmamıza burada verdiği yoğun emekten dolayı başkanımız adına teşekkür ediyorum." dedi.