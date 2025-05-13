Tarihi camiler ‘Dijital İstanbul’da

İstanbul'un tarihi eserleri dijital ortama aktarıldı. İstanbul Valiliği'nin başlattığı Dijital İstanbul projesi kapsamında, kadim kentteki 597 tarihi caminin girişine Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça karakodlu bilgilendirme panoları asıldı. Karekodu telefonuna okutan ziyaretçiler artık cami hakkında tüm bilgilere ulaşabilecek.

SIRADA 226 TÜRBE VAR

Ocak ayında hayata geçirilen projenin ilk etap çalışmaları, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Dijital İstanbul projesinin ikinci etabında ise İstanbul'daki tarihi eser statüsünde bulunan 226 türbe yer alıyor. 2. etap çalışmaları, önümüzdeki günlerde başlayacak. İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen Akıllı Şehir Projesi "Dijital İstanbul", kültürel mirasımızı keşfetmek isteyen herkese dijital rehberlik hizmeti sunuyor. Projeyle, İstanbul'daki tescilli kültür varlıklarımızın tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine dair bilgilere, doğru, hızlı ve anlaşılabilir şekilde ulaşılması sağlanıyor. Tarihi eserlere ait bilgilerin yer aldığı www.dijitalistanbul.org sitesi, ziyaret öncesinde eserler hakkında bilgi edinmek isteyen yerli ve yabancı turistler için hazırlandı. Eserlerin girişine yerleştirilen karekod panoları ise 60 metreden okunabilecek şekilde dizayn edilerek ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.