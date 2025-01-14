Haberler Yaşam Haberleri Tarihi caminin tuvaletinde bir kişi ölü bulundu
Giriş Tarihi: 14.1.2025 05:29

Tarihi caminin tuvaletinde bir kişi ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi İshakpaşa Camii tuvaletlerinde Hasan Özkan (68) ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

DHA
Tarihi caminin tuvaletinde bir kişi ölü bulundu

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde bulunan İshakpaşa Camii tuvaletlerinde meydana geldi. Çarşı esnafından soba satış işi yapan Hasan Özkan, vatandaşlar tarafından hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette bulundu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Hasan Özkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Özkan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi caminin tuvaletinde bir kişi ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA