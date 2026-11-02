Tarihi dönüşüm

Sosyal medyaya girişi 15 yaş altı çocuklara yasaklayan yasal düzenlemenin uygulaması başladı. Çocukların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması ve yaşlarına uygun hizmetlerden yararlanabilmesini amaçlayan düzenlemeyle artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmayacak. 15-18 yaş aralığındaki çocukların sosyal medya kullanımları ise aile denetimine açılacak. Ayrıca kullanıcının internet bağlantısını farklı bir ülke üzerinden yönlendirebildiği için coğrafi kısıtlamaların aşılmasında kullanılabilen VPN sorunu ise makul şüpheyle aşılacak. Platformlar, ilk e-Devlet doğrulamasından sonra da kendi yaş kontrol yöntemlerini kullanacak. Sosyal medyada çocukların korunması maksadıyla başlatılan tarihi dönüşümde 330 milyon sosyal medya hesabı için 31 Mart 2027 tarihine kadar yaş doğrulaması yapılması gerekecek. Sistem, "sosyal medya kullanmak isteyen kişinin 15 yaşını doldurduğunu kanıtlaması" ilkesine dayanıyor. Yani ancak 15 yaşını doldurmuş kullanıcılar, e-Devlet üzerinden dijital yaş doğrulaması yapabilecek.

15-18 YAŞ KRİTERLERİ

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına ulaşmamış çocukların sosyal medya kullanabilmesi için ise e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapması gerekecek. Doğrulaması tamamlanan 15-18 yaş grubundaki çocuklar, sosyal medya hesaplarını çocuklara özel güvenlik, gizlilik ve içerik kısıtlamaları kapsamında kullanabilecek. 15-18 yaş arası çocukların sosyal medya hesapları "gizli hesap" şeklinde oluşturulacak. Hesaplarda herkese açık profil seçeneği bulunmayacak. 15 yaşını doldurmuşların hesaplarına yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplar mesaj gönderebilecek. Çocuk kullanıcıların profil fotoğrafları, hesapları, paylaşımları ve görsellerinin başkaları tarafından ekran görüntüsünün alınmasını önlemeye yönelik teknik tedbirlerin alınması zorunlu olacak. Çocuk hesaplarında canlı yayın başlatma özelliği bulunmayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör