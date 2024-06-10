Tarihi düğmeli evler turistlerin gözdesi

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nin dar sokaklarında yer alan düğmeli evler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının en durağı haline geldi. Bu evlerin tarihi dokusu ve benzersiz mimarisi, ziyaretçilere geçmişe dönüş yolculuğu yapma fırsatı verirken, gezinin atmosferine de ayrı bir renk katıyor. İbradı ilçesi düğmeli evleriyle olduğu kadar, doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini büyülüyor. Yeşilin her tonunu görebileceğiniz çevresi, doğa yürüyüşleri yapmak isteyenler için de ideal bir ortam sunuyor. Konuklar ayrıca bölgede yöresel lezzetleri tatma şansı da bulunuyor.

ALTERNATİF SUNDUK

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde 10 yıl önce ilk alternatif turizmi başlatan işletmeci Tolga Özgüven bölgenin tarihi saatsal evleri ve doğal güzellikleri ile büyüleyici bir atmosfere sahip olduğunu söyledi. Her geçen yıl bölgeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisini arttığını belirten Özgüven, "Gelen konuklarımız, mahallemizin dar ve büyüleyici sokaklarında dolaşmak, sanatsal ve tarihi dokusuyla tanışıyor. En nemlisi artık yöresel lezzetleri tadarak gastronomiye de destek veriyor. Herkesi bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Bölgeye kültür turu için gelen yerli ve yabancı turistler ayrıca Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovası'ndaki yılkı atlarını, Tolhan'ı, İbradı'da yer alan bin 100 yaşındaki Arapastı Kestane Ağacını, tarihten günümüze Gılamık Dokuma Atölyesini ve Akseki Etnografya Müzesi gibi kültürel mekanları da görme şansı buluyorlar.