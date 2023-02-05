Tarihi ilçe Taraklı’ya gastronomi merkezi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce (BMDTÖ) "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kurulacak gastronomi merkeziyle turizmin ve istihdamın artırılmasına katkı sunulacak. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Sakarya Valiliği ortaklığında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürütücülüğünde "Sakarya Gastronomisi ve Lezzet Durakları" isimli proje hazırlandı. 2 milyon 774 bin lira bütçeye sahip proje kapsamında Hacı Murat Mahallesi'nde Taraklı ve Sakarya'nın tarihi ile kültürünü yansıtacak konsepte sahip gastronomi merkezi oluşturulacak. Gastronomi turizmi dört mevsim yapılabildiği için projeyle iş imkanı kısıtlı gençler ve kadın kooperatifleri de desteklenecek.