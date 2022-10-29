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Giriş Tarihi: 29.10.2022

Tarihi karakol kütüphane oldu

İstiklal Harbi’nin 100’üncü yılında, büyük zafere tanık olan Eyüpsultan’daki tarihi karakol binası kütüphane yapılarak vatandaşların hizmetine açıldıkütüphane

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Tarihi karakol kütüphane oldu
İstiklal Harbi Zaferi'nin merkezlerinden olan Eyüpsultan'daki tarihi karakol binası, Eyüpsultan Belediyesi tarafından yenilenerek kütüphane yapıldı. Adını büyük zaferden alan İstiklal Kütüphanesi, dün törenle hizmete açıldı.
Açılışa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve vatandaşlar katıldı. Törende halk oyunlarının ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken bir konuşma yaptı. Köken, "Burası ciddi mazisi olan bir bölge ve Eyüp Karakolu onlardan birisiydi. Biz onu İstiklal Kütüphanesi yaparak bundan sonraki tarihe, geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan merkez haline getirmiş olduk. Tarihin iki unsuru var biri yaşayanlar, diğeri yazanlar. Biz yaşanan tarihi doğru analiz ederek doğru yazanlarla bugünlere getirilmesi için çalışıyoruz" dedi.



Kütüphanede, o dönemi anlatan kıymetli eserler yer alıyor. İstiklal Harbi dönemini konu alan 8 bin kitap kapasitesi ile 48 kişinin aynı anda kullanabileceği kütüphane, üyelik sistemi ile çalışacak. Kütüphaneden alan ve döneme ilişkin çalışma yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler, araştırmacılar istifade edebilecek.

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Tarihi karakol kütüphane oldu
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