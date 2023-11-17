Tarihi kentte önemli buluşma Turkuvaz Medya ekibi Bursa’da

Turkuvaz Medya İl Buluşmalarının bu haftaki son durağı, tarihi dokusuyla ve Ülke ekonomisine kattığı değerle ön plana çıkan Bursa kenti oldu. Güçlü yazar kadrosunun ve medya yöneticilerinin katıldığı program 2 sürdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kenti ziyaret eden grubu 2 gün boyunca yalnız bırakmadı. Ziyaretin ilk gününde ilk durak, Türk ve İslam Eserleri müzesi oldu. Burada adeta zamanda yolculuğa çıkan Turkuvaz Medya Grubu ekibi, ardından Bursa ile adı özdeşleşmiş olan Bursa ipeğinin nasıl yapıldığını yerinde inceledi. Umurbey İpek Üretim Merkezini gezen ekip, Kozanın ipeğe yolculuğunu yakından inceledi. Ziyaretin ilk gününün son durağı ise, Zindan Kapı Müzesiydi. 50 metre derinliğindeki tarihi "kanlı kuyu" ziyaretçilerin ilgisini çekti.

BAŞKAN AKTAŞ ZİYARETÇİLERİNİ KAHVALTIDA AĞIRLADI

Turkuvaz Medya Grubunun İl buluşmalarının ikinci günü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kahvaltı ikramıyla başladı. Yazar ve yönetici ekibini Çelik Palas Otelde ağırlayan Başkan Aktaş, Burada hazırladığı slayt gösterimi ile göreve geldiği ilk günden itibaren Bursa'ya kattığı değerleri anlattı. Gerçekleşen ve devam eden vizyon projeleri tüm detaylarıyla konuklarına anlatan Başkan Aktaş, geleceğe dönük hazırlanan projelerini de ekibe tanıttı.

YAVUZ DONAT'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Kahvaltı sonrası yazar ekibinin kıdemli isimlerinden biri olan SABAH Gazetesinin duayen yazarı Yavuz Donat'a sürpriz yapan Başkan Aktaş, doğum günü pastası getirterek Yavuz Donat'ın doğum gününü kutladı. Turkuvaz Medya ekibinden mesai arkadaşları ise, Yavuz Donat'ın SABAH Gazetesinde yayınlanan ilk köşe yazısını çerçeveleterek kendisine doğum günü hediyesi olarak verdi.

HANLAR BÖLGESİ PROJESİ HAYRAN BIRAKTI

Kahvaltının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentteki en değerli ve vizyon projelerinden biri olan Hanlar Bölgesine geçildi. Bursa'nın tarihini yeniden gün yüzüne çıkaracak olan bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Turkuvaz Medya ekibi, modern binalardan arındırılan ve eski tarihi dokusuna yeniden kavuşacak olan bölgedeki çalışmalara hayran kaldı. Yakın zamanda hizmete açılan Mevlevihane ve ardından Ulucami ve Koza Han'ı da ziyaret eden ekip, Başkan Aktaş tarafından İstanbul'a uğurlandı.