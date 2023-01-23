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Giriş Tarihi: 24.1.2023

Tarihi kilisede korkutan yangın

Emir YÜCEL Emir YÜCEL
Tarihi kilisede korkutan yangın
Beyoğlu Karaköy'deki tarihi Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 1834 yılanda ibadete açılan kilisenin lojman bölümünde saat 21.45 sıralarında çıkan yangına Beyoğlu ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alev ve duman nedeniyle içeride mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bu kişilerden 2'si dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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Tarihi kilisede korkutan yangın
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