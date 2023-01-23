Tarihi kilisede korkutan yangın

Beyoğlu Karaköy'deki tarihi Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 1834 yılanda ibadete açılan kilisenin lojman bölümünde saat 21.45 sıralarında çıkan yangına Beyoğlu ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alev ve duman nedeniyle içeride mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bu kişilerden 2'si dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.