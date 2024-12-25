Tarihi manşetler Turkuvaz Medya’da sergilendi

Turkuvaz Medya Grubu'nun merkez binasında, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vuran 17-25 Aralık Yargısal Darbe girişimi sürecine dair özel bir sergi düzenlendi. Gazete manşetlerinin yer aldığı sergi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya ve yargı aracılığıyla devlete karşı yürüttüğü operasyonları ve bu süreçteki mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Sergide, Sabah Gazetesi başta olmak üzere Turkuvaz Medya'ya ait yayın organlarının yayımladığı manşetler yer alıyor. "Kaset Olmadı, Dosya Verelim" ve "Zekeriya Öz'ün Dubai Sefası" gibi başlıklarla dönemin olaylarına ışık tutan manşetler, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk imkanı sunuyor. Manşetlerde, FETÖ'nün girişimlerine karşı devletin verdiği mücadelenin izleri de görülebiliyor.