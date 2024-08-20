Tarihi Süryani Çarşısı aslına uygun restore edildi

50 yıl öncesine kadar canlı olan tarihi çarşı, şehirde yaşanan Süryanilerin göç etmesiyle zaman içerisinde tamamen boşaldı. Çarşının eski canlılığını yitirmesi nedeniyle dükkanlar kaderine terk edildi. Uzun süre bakımsız kalan tarihi çarşı artık hayvan barınağı, eşya deposu ve samanlık gibi işler için kullanılmaya başlandı. Mardin Valiliğinin girişimleri sonucu tarihi çarşının eski canlılığına kavuşturulması ve tarihi çarşının gün yüzüne çıkarılıp turizme kazandırılması yapılan çalışmalarda sona gelindi.

VALİ AKKOYUN, ÇARŞIDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun beraberindeki Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Vali Yardımcısı Osman Çelikkol ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile birlikte, Dargeçit İlçesinde devam eden "Mardin Dargeçit Sokak Sağlıklaştırma Proje Yapımı" çalışmalarında inceleme ve denetimlerde bulundu. Mardin Valiliğinin girişimleri sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılı yatırım programı kapsamında yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında tekrar tarihi dokusuna kavuşturulan 400 yıllık Tarihi Süryani Çarşısında yapılan çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile görevliler tarafından Vali Akkoyun'a bilgi verildi.

Sefa Caddesi'nde 40'ı tescilli 65 dükkânın yer aldığı tarihi Süryani Çarşısı'nın restorasyonu için "Tarihi Çarşıyı Canlandırma Projesi" tamamlandı. Bunun yanı sıra sokağa bakan tescili olmayan 15 hanenin de sokak iyileştirme çalışmaları yapıldı. İç mekanlarda duvarlarda derz açma, derz yapma ve yüzey temizlikleri yapıldı. Yalıtım çalışmaları ve elektrik tesisatı ve fiber internetin yer altına alınmasıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Proje kapsamında restorasyon çalışması tamamlanan tarihi çarşı turizme kazandırılacak.

VALİ: 400 YILLIK ÇARŞI

Çarşıda devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Akkoyun, yaklaşık 400 yıllık Dargeçit Tarihi Çarşı'sının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan proje ile tarihi dokusuna kavuşturulduğunu söyledi. Vali Akkoyun, "Burası yaklaşık 400 yıllık tarihi bir çarşı. Zaman içerisinde dükkanlarda eksiklikler, yıkımlar, yıkıntılar meydana gelmişti. Buraların fizibilite çalışması yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından da gerekli proje çalışmaları yapıldı. Bugün en nihayetinde yapılan bu proje çalışması ile birlikte işyerleri vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale gelmiş vaziyette. İçinde bulunduğumuz çarşı 400 yıllık tarihi çarşı. Buradaki 4 sokağımızda sokak sağlıklaştırması yapıldı. 65 dükkanımızda restorasyon çalışmaları yapıldı. İnşallah burada dükkanları olan esnaflarımıza, vatandaşlarımıza yaklaşık iki hafta sonra teslimleri yapılacak ve faaliyete geçecekler. Hem Dargeçit'in ticaretine, istihdamına önemli anlamda katkı çok ciddi bir katkı sağlayacaktır" dedi.

"DARGEÇİT'İN TURİZMİNE DE YENİ BİR NEFES GETİRECEK"

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ise, "Yaklaşık iki haftalık süreç içinde süreci sonlandırıp vatandaşlara dükkânları teslim etmeyi planlıyoruz. Bu süreç boyunca yaklaşık 600 metre uzunluğunda dört caddenin sokak sağlıklaştırması yapıldı. Bu gördüğünüz tarihi mekandaki toplam 65 dükkânın restorasyonu ve aydınlatma işleri yapıldı. Bunlar yaklaşık bir buçuk sene gibi kısa bir zaman sürecinde aslına uygun olarak inşa edildi. Çarşı bu haliyle dükkanlar hareketlendiği zaman Dargeçit'in turizmine de yeni bir nefes getirecektir mutlaka. Çünkü sadece görseli ile bile insanlar ziyaret etmek isteyeceği bir yer konumunda. Burada özellikle geleneksel el sanatlarına ve geleneksel ürünlere dönük esnafın yapacağı bir çalışma çarşıyı çok daha farklı boyuta getireceğini inanıyoruz" diye konuştu.