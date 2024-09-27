Tarihi Yarımada’da festival heyecanı

İstanbul Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak 9 günlük festival için belirlenen 110'dan fazla alanda 500'ü aşkın etkinliğin gerçekleşeceği belirtildi. Etkinliğin ayrıntılarına kulturyolufestivali.com adresinden ulaşılabilecek. Açılışta konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul, 2024 yılının 13. durağı olacak ve bu yolculuğun başladığı yer olması sebebiyle ayrı bir öneme sahip. Ve tabii Türk-İslam medeniyetinin payitahtı ve dünya tarihinin en gözde kenti olarak birçok medeniyetin mirasını barındırıyor. Bütün bu zenginliği bir kez daha kültür ve sanatın binbir rengiyle bezeyip gözler önüne sereceğiz" dedi. Yabancı ziyaretçi verilerini paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Bu yılın ilk 8 ayında İstanbul 12 milyon 270 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamış ve sadece ağustos ayında İstanbul'da ağırladığımız yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 802 bini aşmıştır. Bu yükselişte İstanbul Havalimanı ve Galataport oldukça önemli bir yere sahip. İstanbul Havalimanı; kapasitesi, teknolojik ve modern altyapısı ile kelimenin tam anlamıyla dünyadan İstanbul'a ve İstanbul'dan dünyaya açılan bir kapı konumundadır" açıklamasında bulundu.Öte yandan 2025 yılında festivalin 4 ilde daha gerçekleşeceği öğrenildi. Bu illerin Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri olduğu belirtildi. Galataport Saat Kulesi Meydanı ve Ümraniye Millet Bahçesi'ne sahne kuruldu. Galataport sahnesinde; Gazapizm, Madrigal, Homeland, Serkan Çağrı - Tuluğ Tırpan, Simge, Aşkın Nur Yengi, Fatma Turgut, Can Bonomo, Norm Ender ve Lvbel C5 yer alacak. Mariinsky Orkestrası, her konseri ayrı bir şölene dönüşen Deutsches Symphonıe Orchester Berlin ve İran'dan dünyaya ulaşan etkileyici sesi ile Alireza Ghorbani konserleri Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.İstanbullular; Sebastiao Salgado Genesis, Leonardo Da Vinci -Rönesans Dehası, Frida Kahlo'nun Günlükleri sergileri başta olmak üzere fotoğraftan dijital sanata, resim ve heykelden geleneksel sanatlara eşsiz formların ve dev isimlerin geçit törenine şahit olacak. 6. Dostluk Kısa Film Festivali, Sinema ve Yapay Zekâ söyleşisi, SinemAnadolu Film Günleri Söyleşileri ve Film Gösterimleri gibi etkinlikler de beyazperde tutkunlarıyla buluşacak.