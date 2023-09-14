Tarım işçilerinin biber toplama kavgasında 35 kişi gözaltında

Adana'nın Karataş ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'ndeki biber tarlasına hasat için çağırılan iki grup arasında "arazide kimin çalışacağına" konusunda tartışma çıkan. Tarım işçilerinin arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. 35-40 kişinin karıştığı arbede işçi midibüsü çıkarılan yangında kullanılamaz hale geldi. 4 kişinin yaralandığı olayda jandarma ekipleri tarafından 35 şüpheli gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Adana Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Tarlada biber toplamak için günlük olarak tutulan 2 ayrı grup arasında, tarlada kimin çalışacağına yönelik yaşanan tartışma sonrası 35-40 kişinin karıştığı arbede yaşanmıştır. Meydana gelen olay neticesinde 4 şahıs yaralanmış, işçileri taşıyan 1 midibüs ise yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. Olaya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince anında müdahale edilmiş, kavgaya karıştığı tespit edilen 35 şahıs yakalanmıştır" denildi.