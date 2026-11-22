Tarım Kredi KOOP Market'in 7. yıl dönümüne özel hazırladığı aktüel katalog yayımlandı. Yeni afişte farklı ürün gruplarına yönelik indirimlerin yanı sıra seçili ürünlerde 1 alana 1 bedava kampanyasına da yer verildi. 22-23 Kasım tarihlerinde alışveriş yapmayı planlayanlar için katalogdaki fırsatlar ve kampanya koşulları da duyuruldu.