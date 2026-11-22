Tarım Kredi KOOP Market'in 7. yıl dönümüne özel hazırladığı aktüel katalog yayımlandı. Yeni afişte farklı ürün gruplarına yönelik indirimlerin yanı sıra seçili ürünlerde 1 alana 1 bedava kampanyasına da yer verildi. 22-23 Kasım tarihlerinde alışveriş yapmayı planlayanlar için katalogdaki fırsatlar ve kampanya koşulları da duyuruldu.
Starking elma (kg): 49,00 TL
Patates (kg): 29,90 TL
Yerli muz (kg): 84,90 TL
Donuk bütün piliç (kg): 84,90 TL
Piliç baget (kg): 109,00 TL
Jumbo sosis (330 g): 94,90 TL
Seçili sakız çeşitlerinde 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanıyor. Afişte belirtilen fiyatlar, iki adet ürün satın alındığında geçerli olan adet fiyatlarıdır.
Karpuz ve nane aromalı sakız (14 g): 12,45 TL
Çilek ve karpuz aromalı sakız çeşitleri (26 g): 28,25 TL
Nane ve çilek aromalı draje sakız (60 g): 37,95 TL
Meyve ve nane aromalı şekersiz sakız çeşitleri (27 g): 38,98 TL