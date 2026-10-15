Tarım Kredi Aktüel haftanın kataloğu çıktı! Zeytinyağı, kasap sucuk, deterjanlar... İndirimler 19 Ekim’e kadar sürecek

Haftalık alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenlerin takip ettiği Tarım Kredi Aktüel kataloğu açıklandı. Ekim ayının yeni kampanyası 19 Ekim'e kadar devam ederken tüketiciler, marketlerde geçerli indirimleri yakından takip ediyor. Tarım Kredi marketlerinin güncel fırsatlarını kaçırmak istemeyenler, yeni kataloğun ayrıntılarına odaklandı.
Temizlik ve Kişisel Bakım:
Sıvı sabun çeşitleri (Hindistan cevizi, okyanus, lavanta)
Yağ çözücü ve çok amaçlı temizleyici
Mutfak ve banyo temizleyicileri
Tuvalet kağıdı (2 katlı 16'lı)
Et ve Şarküteri Ürünleri:
Dana kasap sucuk (400 g)
Dana dilimli donuk kavurma (250 g)
Dana pastırma (120 g)
Piliç donuk fileto (1 kg)
Dondurulmuş Gıda ve Hazır Yemek:
Dondurulmuş somon steak dilim (500 g)
Hamburger köfte (360 g)
Kalem börek (400 g)
Donuk milföy hamuru (1000 g)
Donuk ilikli kemik suyu (6x80 g)
Temel Gıda ve Baharat:
Naturel birinci zeytinyağı (1 L)
Pilavlık bulgur (2,5 kg)
Osmancık pirinç (2,5 kg)
Kırmızı acı/tatlı pul biber, karabiber, toz biber
Çiçek balı (450 g)
Vakumlu siyah zeytin (3x200 g) ve yağlı salamura zeytin