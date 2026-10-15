Haberler Yaşam Haberleri Tarım Kredi Aktüel haftanın kataloğu çıktı! Zeytinyağı, kasap sucuk, deterjanlar... İndirimler 19 Ekim’e kadar sürecek
Giriş Tarihi: 15.10.2026 20:23 Son Güncelleme: 15.10.2026 20:38

Tarım Kredi Aktüel haftanın kataloğu çıktı! Zeytinyağı, kasap sucuk, deterjanlar... İndirimler 19 Ekim’e kadar sürecek

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni haftanın aktüel kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. 19 Ekim’e kadar devam edecek kampanya kapsamında zeytinyağı, kasap sucuk, süt, yoğurt ve pirinç gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra sıvı sabun, mutfak ve banyo temizleyicileri, tuvalet kağıdı ve yağ çözücü çeşitleri de indirimli fiyatlarla raflarda yerini alıyor. İşte Tarım Kredi haftanın aktüel kataloğu ve indirimli ürünler.

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Tarım Kredi Aktüel haftanın kataloğu çıktı! Zeytinyağı, kasap sucuk, deterjanlar... İndirimler 19 Ekim’e kadar sürecek
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Haftalık alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenlerin takip ettiği Tarım Kredi Aktüel kataloğu açıklandı. Ekim ayının yeni kampanyası 19 Ekim'e kadar devam ederken tüketiciler, marketlerde geçerli indirimleri yakından takip ediyor. Tarım Kredi marketlerinin güncel fırsatlarını kaçırmak istemeyenler, yeni kataloğun ayrıntılarına odaklandı.

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Temizlik ve Kişisel Bakım:

Sıvı sabun çeşitleri (Hindistan cevizi, okyanus, lavanta)

Yağ çözücü ve çok amaçlı temizleyici

Mutfak ve banyo temizleyicileri

Tuvalet kağıdı (2 katlı 16'lı)

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Süt ve Süt Ürünleri:

Yarım yağlı UHT süt (%1,5 yağlı, 1 L)

Yağlı yoğurt (%4 yağlı, 3000 g)

Tam yağlı kaşar peyniri (700 g)

Krem peynir (300 g)

Tulum peyniri (300 g)

Çubuk ve misket peynir (200 g)

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TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Et ve Şarküteri Ürünleri:

Dana kasap sucuk (400 g)

Dana dilimli donuk kavurma (250 g)

Dana pastırma (120 g)

Piliç donuk fileto (1 kg)

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Dondurulmuş Gıda ve Hazır Yemek:

Dondurulmuş somon steak dilim (500 g)

Hamburger köfte (360 g)

Kalem börek (400 g)

Donuk milföy hamuru (1000 g)

Donuk ilikli kemik suyu (6x80 g)

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Temel Gıda ve Baharat:

Naturel birinci zeytinyağı (1 L)

Pilavlık bulgur (2,5 kg)

Osmancık pirinç (2,5 kg)

Kırmızı acı/tatlı pul biber, karabiber, toz biber

Çiçek balı (450 g)

Vakumlu siyah zeytin (3x200 g) ve yağlı salamura zeytin

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Tarım Kredi Aktüel haftanın kataloğu çıktı! Zeytinyağı, kasap sucuk, deterjanlar... İndirimler 19 Ekim’e kadar sürecek
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