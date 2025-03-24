Tarım Kredi indirim kataloğu bayram özel! 4 Nisan’a kadar şekerler, çikolatalar, deterjanlar, yumuşatılar Kooperatif Market’te

Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu aktüel rafları ile birlikte takip ediliyor. Zincir marketler haftanın fırsatları ile alışveriş listeleri çıkarılmaya başladı. Bayram broşürünün yıldızları arasında temizlik ürünleri ve bayram şekerleri var. İşte, Tarım Kredi market indirimlerinde bu hafta...
TARIM KREDİ İNDİRİM KATALOĞU 21 MART-4 NİSAN 2025
Hediyelik Çikolata Fındıklı 189,90 TL
İkramlık Çikolata 199 TL
Madlen Çikolata 219 TL
Fındıklı Kutu Çikolata 249 TL
Dibek Kahvesi 49,90 TL
Türk Kahvesi 42,90 TL
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Kağıt Havlu 149,90 TL
Yumuşatıcı Çeşitleri 109,90 TL
Desenli Peçete 13,90 TL
Yüzey Temizlik Havlusu 59,90 TL
Arap Sabunu 39,90 TL
Çamaşır Suyu 36,90 TL
Streç Film 82,90 TL
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Bayrama özel kutulu, paketli ikramlık çikolatalar ve şekerler...
1 L Limon Kolonyası 66.90 TL
400 ML Limon Kolonyası 36,90 TL
Yumuşatıcı çeşitleri 109,90 TL
Bayramda farklı ikramlık arayanlara özel atıştırmalıklar...
Mini Eggs Çikolata 99.90 TL