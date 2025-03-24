Tarım Kredi indirim kataloğu bayram özel! 4 Nisan’a kadar şekerler, çikolatalar, deterjanlar, yumuşatılar Kooperatif Market’te

Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu aktüel rafları ile birlikte takip ediliyor. Zincir marketler haftanın fırsatları ile alışveriş listeleri çıkarılmaya başladı. Bayram broşürünün yıldızları arasında temizlik ürünleri ve bayram şekerleri var. İşte, Tarım Kredi market indirimlerinde bu hafta...