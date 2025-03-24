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Giriş Tarihi: 24.3.2025 07:59

Tarım Kredi indirim kataloğu bayram özel! 4 Nisan'a kadar şekerler, çikolatalar, deterjanlar, yumuşatılar Kooperatif Market'te

Tarım Kredi indirim kataloğu bayram özel yayında ve raflarda yerini aldı. Bayram şekerleri ve çikolatalarının yanı Ramazan Bayramı öncesi temizlik yapacaklar için deterjanlar, yumuşatıcılar, çamaşır suyu, temizleyici çeşitleri de fırsat reyonlarında izleniyor. Alışveriş listeleri çıkarıldı. İşte, 4 Nisan'a kadar geçerli Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri...

Tarım Kredi indirim kataloğu bayram özel! 4 Nisan’a kadar şekerler, çikolatalar, deterjanlar, yumuşatılar Kooperatif Market’te

Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu aktüel rafları ile birlikte takip ediliyor. Zincir marketler haftanın fırsatları ile alışveriş listeleri çıkarılmaya başladı. Bayram broşürünün yıldızları arasında temizlik ürünleri ve bayram şekerleri var. İşte, Tarım Kredi market indirimlerinde bu hafta...

TARIM KREDİ İNDİRİM KATALOĞU 21 MART-4 NİSAN 2025

Hediyelik Çikolata Fındıklı 189,90 TL

İkramlık Çikolata 199 TL

Madlen Çikolata 219 TL

Fındıklı Kutu Çikolata 249 TL

Dibek Kahvesi 49,90 TL

Türk Kahvesi 42,90 TL

(...)

Deterjan çeşitleri indirim raflarında...

Kağıt Havlu 149,90 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 109,90 TL

Desenli Peçete 13,90 TL

Yüzey Temizlik Havlusu 59,90 TL

Arap Sabunu 39,90 TL

Çamaşır Suyu 36,90 TL

Streç Film 82,90 TL

(...)

Bayrama özel kutulu, paketli ikramlık çikolatalar ve şekerler...

1 L Limon Kolonyası 66.90 TL

400 ML Limon Kolonyası 36,90 TL

Yumuşatıcı çeşitleri 109,90 TL

Bayramda farklı ikramlık arayanlara özel atıştırmalıklar...

Mini Eggs Çikolata 99.90 TL

Fındıklı Paketli Çikolata 199,90 TL

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Tarım Kredi indirim kataloğu bayram özel! 4 Nisan'a kadar şekerler, çikolatalar, deterjanlar, yumuşatılar Kooperatif Market'te
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