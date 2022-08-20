Tarım Kredi Kooperatif Market İzmir şubeleri: İzmir Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nerede, hangi ilçelerde var?

Tarım Kredi Kooperatif Market İzmir şubeleri Türkiye'deki tüm şubeler gibi temel tüketim ürünlerinde indirimli fiyat uygulamasına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla temel tüketim ürünlerinde uygulanacak fiyat indirimi 15 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi. Peki, İzmir Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nerede, hangi ilçelerde var? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market İzmir şubeleri ve adresleri.