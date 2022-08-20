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Giriş Tarihi: 20.8.2022 09:11

Tarım Kredi Kooperatif Market İzmir şubeleri: İzmir Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nerede, hangi ilçelerde var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Haftanın fırsatları adı altında temel gıda ürünleri Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirimli olarak satışa sunuluyor. Bu nedenle İzmir’de ikamet eden vatandaşlar İzmir Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nerede, hangi ilçelerde var sorusuna yanıt arıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market İzmir şubeleri, adresleri ve yerleri.

Tarım Kredi Kooperatif Market İzmir şubeleri: İzmir Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nerede, hangi ilçelerde var?

Tarım Kredi Kooperatif Market İzmir şubeleri Türkiye'deki tüm şubeler gibi temel tüketim ürünlerinde indirimli fiyat uygulamasına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla temel tüketim ürünlerinde uygulanacak fiyat indirimi 15 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi. Peki, İzmir Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nerede, hangi ilçelerde var? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market İzmir şubeleri ve adresleri.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ İZMİR'DE NEREDE VAR?

İZMİR - AHMET YESEVİ

ATATÜRK MAHALLESİ 220. SOKAK NO: 69/A BUCA / İZMİR

İZMİR - ALİAĞA

YENİ MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO:37/A A BLOK ALİAĞA – İZMİR

İZMİR - ALİAĞA BEYAZIT

ATATÜRK CAD. BEYAZIT CAD. NO:25/A-B ALİAĞA – İZMİR

İZMİR - ALİAĞA SİTELER

SİTELER MAH. ŞEHİT BİNBAŞI YAVUZ BAŞAYAR CAD. NO:24/1C (ABLOK) ALİAĞA – İZMİR

İZMİR - BAYRAKLI

Adalet Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cd. No:4 - BAYRAKLI/İZMİR

İZMİR - BERGAMA ERTUĞRUL

ERTUĞRUL MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. NO:30/A BERGAMA – İZMİR

İZMİR - BÖBLİNGEN

MALTEPE MAH. BOBLİNGEN CAD. NO:82/16 BERGAMA – İZMİR

İZMİR - BORNOVA ABDİ İPEKÇİ

ÇAMDİBİ GOP MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:119/123/A BORNOVA – İZMİR

İZMİR - BORNOVA DOĞANLAR

DOĞANLAR DOĞANLAR MAHALLESİ 1550 SOKAK NO:39 BORNOVA – İZMİR

İZMİR - BORNOVA ERZENE

ERZENE MAH. 456. SOK. NO:86 BORNOVA – İZMİR

İZMİR - BORNOVA MEVLANA

MEVLANA MAH. 1702 SOK. NO:16-20/A BORNOVA – İZMİR

İZMİR - BORNOVA YEŞİLOVA

YEŞİLOVA MAHALLESİ 4076 SOKAK NO:55 BORNOVA – İZMİR

İZMİR - BUCA

Adnan Menderes Mh. Adnan Menderes Cd. No:30/A - BUCA/İZMİR

İZMİR - BUCA HASANBEY

YENİGÜN MAH. NAZIM HİKMET CAD. NO:38/A BUCA – İZMİR

İZMİR - BUCA KURUÇEŞME

KURUÇEŞME MAH. 205 SOK. NO:53/1A BUCA – İZMİR

İZMİR - BUCA YAYLACIK

YAYLACIK MAH. BAŞARI CAD. NO:24/A BUCA – İZMİR

İZMİR - ÇİĞLİ

Büyükçiğli Mh. Anadolu Cd. No:778/2 - ÇİĞLİ/İZMİR

İZMİR - DİKİLİ

İSMETPAŞA MAH. 4/1 SOK. NO:12/A DİKİLİ / İZMİR

İZMİR - ERTUĞRUL

ERTUĞRUL MAH. KAZIMDİRİK CAD. NO: 65 TORBALI / İZMİR

İZMİR - GAZİEMİR

Gaziemir Mh. Önder Cd. No:67 / B A Blok - GAZİEMİR / İZMİR

İZMİR - GAZİEMİR ATIF BEY

ATIFBEY MAHALLESİ ABDULHAMİT YAVUZ CADDESİ 31/1A GAZİEMİR – İZMİR

İZMİR - KARABAĞLAR MALİYECİLER

MALİYECİLER MAH.POLAT CAD. NO:199-201/A KARABAĞAR – İZMİR

İZMİR - KARABAĞLAR POLAT

ESENLİK MAH. POLAT CADDESİ HALİL RIFAT BEY AP. 6-8/A KARABAĞLAR – İZMİR

İZMİR - KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ

DEMİRKÖPRÜ MAH. 6179. SOK. NO:23 /A KARŞIYAKA – İZMİR

İZMİR - KARŞIYAKA NERGİZ

GONCALAR MAH. 1775 SK. NO:214/A KARŞIYAKA – İZMİR

İZMİR - KARŞIYAKA ŞEMİKLER

ŞEMİKLER MAH. 6223/3 SOKAK 1/A KARŞIYAKA – İZMİR

İZMİR - KEMALPAŞA KİRAZLI CADDESİ

8 EYLÜL MAH. KİRAZLI CAD. NO:70/A KEMALPAŞA / İZMİR

İZMİR - KINIK

OSMANİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO:43/D KINIK – İZMİR

İZMİR - MENDERES CÜNEYTBEY

CÜNEYTBEY MAH. İBRAHİM TURAN CAD. NO:24/A-B MENDERES – İZMİR

İZMİR - MENEMEN GAFFAR OKAN

İSMET İNÖNÜ MAH. GAFFAR OKKAN CAD. NO:48/A MENEMEN – İZMİR

İZMİR - MENEMEN KASIMPAŞA

KASIMPAŞA MAH. BAHRİYE ÜÇOK CAD. NO:25/A-B-C MENEMEN – İZMİR

İZMİR - MENEMEN TÜLBENTLİ

GAYBİ MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:24/A MENEMEN – İZMİR

İZMİR - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. İZMİR CAD. NO:119 FOÇA – İZMİR

İZMİR - NARLIDERE

Çamtepe Mahallesi Güngören Caddesi No: 7/A-B - NARLIDERE / İZMİR

İZMİR - ÖDEMİŞ GAZİ

BENGİSU MAH. FİDANLIK SOK. NO:2 ÖDEMİŞ – İZMİR

İZMİR - SAİM ÇIKRIKÇILAR

GÜLYAKA MAH. SAİM ÇIKRIKÇI CAD. NO:103 A KARABAĞLAR – İZMİR

İZMİR - SEFERİHİSAR TURABİYE

HIDIRLIK MAH. NECAT HEPKON CAD. B BLOK NO:12/F SEFERHİSAR – İZMİR

İZMİR - ŞEHİT HAKAN UYSAL

ÇİÇEK MAH. ŞEHİT HAKAN UYSAL CAD. NO:181/D BAYRAKLI – İZMİR

İZMİR - ŞİRİNYER

LALELİ MAH. MENDERES CAD. 398/A Şirinyer BUCA – İZMİR

İZMİR - TORBALI KORULUK

MURATBEY MAHALLESİ 3548 SOKAK 45/A TORBALI – İZMİR

İZMİR - ULUKENT

İZMİR MENEMEN MERKEZ 30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. A-BLOK NO:26/1B MENEMEN – İZMİR

İZMİR - YENİ GİRNE BULVARI

GİRNE BULVARI 6065 SOK NO:218/C KARŞIYAKA / İZMİR

İZMİR - YENİGÜN

YENİGÜN MAH. NAZIM HİKMET CAD. NO: 70/C BUCA – İZMİR

İZMİR - YILDIZ

Yıldız Mahallesi Ahmet Piriştina Bulvarı No: 27/A - BUCA / İZMİR

2022 TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde şeker, un, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağını duyurdu.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar:

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

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Tarım Kredi Kooperatif Market İzmir şubeleri: İzmir Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nerede, hangi ilçelerde var?
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