Tarım Kredi Kooperatif Market İzmir şubeleri: İzmir Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nerede, hangi ilçelerde var?

Tarım Kredi Kooperatif Market İzmir şubeleri Türkiye'deki tüm şubeler gibi temel tüketim ürünlerinde indirimli fiyat uygulamasına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla temel tüketim ürünlerinde uygulanacak fiyat indirimi 15 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi. Peki, İzmir Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nerede, hangi ilçelerde var? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market İzmir şubeleri ve adresleri.
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ İZMİR'DE NEREDE VAR?
İZMİR - AHMET YESEVİ
ATATÜRK MAHALLESİ 220. SOKAK NO: 69/A BUCA / İZMİR
İZMİR - ALİAĞA
YENİ MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO:37/A A BLOK ALİAĞA – İZMİR
İZMİR - ALİAĞA BEYAZIT
ATATÜRK CAD. BEYAZIT CAD. NO:25/A-B ALİAĞA – İZMİR
İZMİR - ALİAĞA SİTELER
SİTELER MAH. ŞEHİT BİNBAŞI YAVUZ BAŞAYAR CAD. NO:24/1C (ABLOK) ALİAĞA – İZMİR
İZMİR - BAYRAKLI
Adalet Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cd. No:4 - BAYRAKLI/İZMİR
İZMİR - BERGAMA ERTUĞRUL
ERTUĞRUL MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. NO:30/A BERGAMA – İZMİR
İZMİR - BÖBLİNGEN
MALTEPE MAH. BOBLİNGEN CAD. NO:82/16 BERGAMA – İZMİR
İZMİR - BORNOVA ABDİ İPEKÇİ
ÇAMDİBİ GOP MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:119/123/A BORNOVA – İZMİR
İZMİR - BORNOVA DOĞANLAR
DOĞANLAR DOĞANLAR MAHALLESİ 1550 SOKAK NO:39 BORNOVA – İZMİR
İZMİR - BORNOVA ERZENE
ERZENE MAH. 456. SOK. NO:86 BORNOVA – İZMİR
İZMİR - BORNOVA MEVLANA
MEVLANA MAH. 1702 SOK. NO:16-20/A BORNOVA – İZMİR
İZMİR - BORNOVA YEŞİLOVA
YEŞİLOVA MAHALLESİ 4076 SOKAK NO:55 BORNOVA – İZMİR
İZMİR - BUCA
Adnan Menderes Mh. Adnan Menderes Cd. No:30/A - BUCA/İZMİR
İZMİR - BUCA HASANBEY
YENİGÜN MAH. NAZIM HİKMET CAD. NO:38/A BUCA – İZMİR
İZMİR - BUCA KURUÇEŞME
KURUÇEŞME MAH. 205 SOK. NO:53/1A BUCA – İZMİR
İZMİR - BUCA YAYLACIK
YAYLACIK MAH. BAŞARI CAD. NO:24/A BUCA – İZMİR
İZMİR - ÇİĞLİ
Büyükçiğli Mh. Anadolu Cd. No:778/2 - ÇİĞLİ/İZMİR
İZMİR - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH. 4/1 SOK. NO:12/A DİKİLİ / İZMİR
İZMİR - ERTUĞRUL
ERTUĞRUL MAH. KAZIMDİRİK CAD. NO: 65 TORBALI / İZMİR
İZMİR - GAZİEMİR
Gaziemir Mh. Önder Cd. No:67 / B A Blok - GAZİEMİR / İZMİR
İZMİR - GAZİEMİR ATIF BEY
ATIFBEY MAHALLESİ ABDULHAMİT YAVUZ CADDESİ 31/1A GAZİEMİR – İZMİR
İZMİR - KARABAĞLAR MALİYECİLER
MALİYECİLER MAH.POLAT CAD. NO:199-201/A KARABAĞAR – İZMİR
İZMİR - KARABAĞLAR POLAT
ESENLİK MAH. POLAT CADDESİ HALİL RIFAT BEY AP. 6-8/A KARABAĞLAR – İZMİR
İZMİR - KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ
DEMİRKÖPRÜ MAH. 6179. SOK. NO:23 /A KARŞIYAKA – İZMİR
İZMİR - KARŞIYAKA NERGİZ
GONCALAR MAH. 1775 SK. NO:214/A KARŞIYAKA – İZMİR
İZMİR - KARŞIYAKA ŞEMİKLER
ŞEMİKLER MAH. 6223/3 SOKAK 1/A KARŞIYAKA – İZMİR
İZMİR - KEMALPAŞA KİRAZLI CADDESİ
8 EYLÜL MAH. KİRAZLI CAD. NO:70/A KEMALPAŞA / İZMİR
İZMİR - KINIK
OSMANİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO:43/D KINIK – İZMİR
İZMİR - MENDERES CÜNEYTBEY
CÜNEYTBEY MAH. İBRAHİM TURAN CAD. NO:24/A-B MENDERES – İZMİR
İZMİR - MENEMEN GAFFAR OKAN
İSMET İNÖNÜ MAH. GAFFAR OKKAN CAD. NO:48/A MENEMEN – İZMİR
İZMİR - MENEMEN KASIMPAŞA
KASIMPAŞA MAH. BAHRİYE ÜÇOK CAD. NO:25/A-B-C MENEMEN – İZMİR
İZMİR - MENEMEN TÜLBENTLİ
GAYBİ MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:24/A MENEMEN – İZMİR
İZMİR - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. İZMİR CAD. NO:119 FOÇA – İZMİR
İZMİR - NARLIDERE
Çamtepe Mahallesi Güngören Caddesi No: 7/A-B - NARLIDERE / İZMİR
İZMİR - ÖDEMİŞ GAZİ
BENGİSU MAH. FİDANLIK SOK. NO:2 ÖDEMİŞ – İZMİR
İZMİR - SAİM ÇIKRIKÇILAR
GÜLYAKA MAH. SAİM ÇIKRIKÇI CAD. NO:103 A KARABAĞLAR – İZMİR
İZMİR - SEFERİHİSAR TURABİYE
HIDIRLIK MAH. NECAT HEPKON CAD. B BLOK NO:12/F SEFERHİSAR – İZMİR
İZMİR - ŞEHİT HAKAN UYSAL
ÇİÇEK MAH. ŞEHİT HAKAN UYSAL CAD. NO:181/D BAYRAKLI – İZMİR
İZMİR - ŞİRİNYER
LALELİ MAH. MENDERES CAD. 398/A Şirinyer BUCA – İZMİR
İZMİR - TORBALI KORULUK
MURATBEY MAHALLESİ 3548 SOKAK 45/A TORBALI – İZMİR
İZMİR - ULUKENT
İZMİR MENEMEN MERKEZ 30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. A-BLOK NO:26/1B MENEMEN – İZMİR
İZMİR - YENİ GİRNE BULVARI
GİRNE BULVARI 6065 SOK NO:218/C KARŞIYAKA / İZMİR
İZMİR - YENİGÜN
YENİGÜN MAH. NAZIM HİKMET CAD. NO: 70/C BUCA – İZMİR
İZMİR - YILDIZ
Yıldız Mahallesi Ahmet Piriştina Bulvarı No: 27/A - BUCA / İZMİR
2022 TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?
DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde şeker, un, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağını duyurdu.
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar:
"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"