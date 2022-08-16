Tarım ve Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürünler merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerede fiyatlarda indirime gidilmesi için talimat vermişti. Marketlerde harekete geçildi. Geçtiğimiz gün binlerce ürünün etiketi değişti. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağazalara akın etti. Peki, 16 Ağustos 2022 Tarım ve Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürünler hangileri, ayçiçek yağı, zeytinyağı, un, şeker ve süt fiyatları ne kadar? İşte Tarım ve Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürünler listesi ve detaylar...