Tarım Kredi Market nerede, hangi illerde var? En yakın Tarım Kredi Kooperatif Market şubeleri nerede, hangi semtlerde? Yüzde 35 indirim geliyor!

Hükümet, enflasyonla mücadele kapsamında, vatandaşı dara sokanları hizaya getirecek bir adım daha attı. Piyasadaki fahiş fiyat artışına karşı indirim talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, et ve Ayçiçek yağı başta olmak üzere 30'un üzerinde üründe indirim yapılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası Tarım Kredi Kooperatifi Market şubeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Tarım Kredi Marketleri nerelerde, hangi illerde var? En yakın Tarım Kredi Market şubesi nerede, hangi semtte? İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim kataloğu ve tüm şubeleri…
Tarım Kredi Marketleri, Afyon, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova'da bulunurken yeni açılacak marketlerle birlikte tüm illerde market olacak.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim başladı. 1.400 markette etiketler değiştirildi. Hafta başına kadar bütün ürünlerde indirimler devreye girmiş olacak.
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi. Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirten Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını söyledi.
Tarım Kredi Kooperatifleri indirim gelecek ürünlerin listesini açıklamıştı. Buna göre, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamı listeye alındı. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, kağıt peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezinde indirim planlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yapılacağını duyurmasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri'nin zarar edeceğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Aydın, maliyetler artsa dahi uzun süre fiyatları aynı şekilde tutmaya çalışacaklarını anlattı. Aydın, "Zarar etmeyeceğiz ama kâr da etmeyeceğiz.
Burada finansal bir yapı kurduk. Aracıyı ortadan kaldırıp, üreticinin daha da fazla kazanacağı bir sistem inşa ediyoruz. Hem üreticiyi destekliyoruz hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmaya çalışıyoruz. Diğer marketler tedarikçilerine 120 güne kadar ödeme yapıyor. Biz bunu 60 güne indirdik. Üreticiye nefes aldırıyoruz, burada finansal maliyet yaratmayarak oradaki avantajı vatandaşın lehine kullanıyoruz" diye konuştu.
Kooperatif marketlerin 1.400'e yakın hizmet noktası var. Yıl sonuna kadar sayı 2 bine çıkacak. Aydın, daha fazla vatandaşa ulaşmak için illerdeki kooperatif depolarında da cep marketler aracılığıyla ucuz gıda satacaklarını bildirdi.
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kooperatif Marketler'de kasap reyonlarının da açılacağını duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre, bu konuda da çalışma yapılıyor. Et Süt Kurumu'nun (ESK) çalışması tamamlanınca Kooperatif Marketler'de et de satılacak. ESK, küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirim yapmıştı. Büyükbaş hayvan etinin de önümüzdeki günlerde yüzde 30-35 indirimle satılması planlanıyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:
"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"