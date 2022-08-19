Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler neler? Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimleri ürünler hangisi?

Tarım Kredi marketleri indirimli ürünleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları sonrası gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre Tarım Kredi'de market ve depo sayısı artacak. Kampanya kapsamında 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle indirimli fiyat uygulanmasına geçildi. İşte detaylar
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçildi.
"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"